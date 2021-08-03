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Akıntıya kapılıp saatlerce denizde mahsur kalmış!

03.08.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denize giren 45 yaşındaki Erol Tunca, Karasu ilçesi açıklarına kadar geldi. Yüzmekten bitkin düşünen bağırarak yardım istemeye başlayan Erol Tunca'nın sesini duyanlar hemen ihbarda bulundu. Jet ski ile Tunca'ya ulaşan cankurtaranlar, saatlerce denizde mahsur kalan adamı kurtarmayı başardı.

Akıntıya kapılıp saatlerce denizde mahsur kalmış!

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kale mevkiinde denize girerek açılan Erol Tunca, akıntıya kapıldı. Kocaali ilçesinin yanında bulunan Karasu ilçesi açıklarına kadar gelen, karanlıkta yönüne şaşıran ve yüzmekten bitkin düşen Erol Tunca, bağırarak yardım istedi. Gece sahilde bulunan vatandaşlar Erol Tunca’nın sesini duyarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine cankurtaranlar jet ski ile denize açıldı.

1,5 KİLOMETRE AÇIKTA BULUNDU

Cankurtaranlar, Erol Tunca’nın sesinin geldiği yöne doğru yöneldi. Yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunan Erol Tunca jet ski'ye alınarak sahile çıkarıldı. Saatlerce denizde kalan Erol Tunca kıyıya çıktığında durumunun iyi olduğunu belirterek, “Gücüm bitti. Karayı kaybetmişim” dedi.

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"IŞIK TUTTUK AMA GÖREMEDİK"

Sahildekiler denizde bulunan bir kişinin sesini duyduklarını belirterek, “İmdat imdat kurtarın beni diye ses geliyordu. Işık tuttuk ama hiçbir şekilde göremedik. Sonra cankurtaranlar geldi kurtardı.” dedi. Sahile gelen 112 Acil ekibi, Erol Tunca’yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Erol Tunca haber verilmesi üzerine gelen yakınlarına tarafından alınarak evine götürüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Sakarya
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