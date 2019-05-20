HABER

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da geçtiğimiz hafta Van Gölü’nün İnci Kefali gibi, Hazar Gölü’nün akıntıya karşı yüzen "Siraz" balığının göçü görüntülere yansımasının ardından bu kez tepki çekecek anlar kameralara yansıdı.

Elazığ’da geçtiğimiz hafta Van Gölü’nün İnci Kefali gibi, Hazar Gölü’nün akıntıya karşı yüzen "Siraz" balığının göçü görüntülere yansımasının ardından bu kez tepki çekecek anlar kameralara yansıdı. Suyun azalmasını fırsat bilen bazı kişiler, akıntıya karşı gitmek isteyen balıkları avladı.
Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölü’nde 27 çeşit balık yaşadığı biliniyor. Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü’nde bulunan balıklardan "Siraz" çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van’daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Bu yıl yağışların fazla olması ve karın erimesiyle birlikte coşan Kürk çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebildi. İlçeye 3-4 kilometre mesafede bulunan Kürk Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar da ilk defa göl balığı olarak adlandırdıkları gerçek ismi "Siraz" olan balığın tersine göçünü izlemenin keyfini çıkarttı. Ancak çaydaki suyun azalmasıyla birlikte görsel şölen sunan görüntü bittiği gibi üzücü görüntüler de yaşandı. Köprü altın gelen bazı kişiler, suyun azalmasını fırsat bilerek halen akıntıya karşı göç etmeye çalışan balıkları elleri ile yakaladı. Bir kişinin eliyle yakalayıp dışarı attığı balıkları ise başka bir kişi canlı canlı çubuğa taktığı balıkları poşete koyup götürdü. O görüntüler kameralara da yansıdı.
Üreme döneminde olduğu için avlanması yasak olan balıkların bu şekilde avlanması ise tepki çekti.

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İlkokul kantininde iğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.