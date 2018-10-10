'Akit yazımı sansürledi' diyen Nurettin Veren'den şok çıkış: Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Nurettin veren birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AK Parti ile FETÖ el altından el mi sıkışıyor?" diyen Veren, "Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil" ifadesini de kullandı. Veren, gazetesi Akit'te bugünkü yazısının sansürlendiğini ve yarısının yayımlandığını da açıkladı.

Akit yazarı Nurettin Veren, yapılan bazı üst düzey atamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenin sarsıldığını ileri sürdü. Gazetedeki köşesinde iktidarı eleştiren Veren, 'FETÖ iltisaklı atamalar, halkın Erdoğan'a olan güvenini sarsıyor' başlıklı yazısında, "Bu tip yanlışlar halkımızın Erdoğan'ın Başkanlık sistemine olan güvenini, gittikçe sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün terör örgütü olarak tanımlanmadığı dönemde yapının içinde yer alan ancak daha sonra yollarını ayıran Veren, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.

“MİLLETİMİZ CUMHURBAŞKANI'NA LÜZUMUNDAN FAZLA UMUT BAĞLADI”