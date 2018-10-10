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'Akit yazımı sansürledi' diyen Nurettin Veren'den şok çıkış: Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Akit yazarı Nurettin Veren, "AK Parti ile FETÖ el altından el mi sıkışıyor?" diyen Veren, "Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil" ifadesini de kullandı. Veren, gazetesi Akit tarafından yazısının da sansürlendiğini belirterek, 'Yarısını yayınlamadılar. Hükümetin sıkıntıya gireceğini, muhalefetin eline koz geçeceğini düşündüler' dedii.

'Akit yazımı sansürledi' diyen Nurettin Veren'den şok çıkış: Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Nurettin veren birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AK Parti ile FETÖ el altından el mi sıkışıyor?" diyen Veren, "Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil" ifadesini de kullandı. Veren, gazetesi Akit'te bugünkü yazısının sansürlendiğini ve yarısının yayımlandığını da açıkladı.

Akit yazarı Nurettin Veren, yapılan bazı üst düzey atamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenin sarsıldığını ileri sürdü. Gazetedeki köşesinde iktidarı eleştiren Veren, 'FETÖ iltisaklı atamalar, halkın Erdoğan'a olan güvenini sarsıyor' başlıklı yazısında, "Bu tip yanlışlar halkımızın Erdoğan'ın Başkanlık sistemine olan güvenini, gittikçe sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün terör örgütü olarak tanımlanmadığı dönemde yapının içinde yer alan ancak daha sonra yollarını ayıran Veren, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.

“MİLLETİMİZ CUMHURBAŞKANI'NA LÜZUMUNDAN FAZLA UMUT BAĞLADI”

"Milletimiz üst üste sayın Cumhurbaşkanı'na çok gönül bağladı. Lüzumundan fazla umut bağladı. Başkanlık sistemine geçilmesi ısrarına halk bu teklife canı yürekten evet dedi. Vatandaşımızın bu sevgiyle vermeyeceği bir şey kalmadı" diyerek sözlerine başlayan Veren, "AK Parti'nin başkanlık sisteminin beklentilere cevap vereceğini bekliyoruz ama tam tersiyle karşı karşıyayız. Atamalarda nerdeyse özellikle fetö iltisaklı olanlar tercih ediliyor" dedi.

“AK PARTİ İLE FETÖ MASA ALTINDAN EL Mİ SIKIŞIYOR”

"Bu davranışların AK Parti'yi yıprattığını, adeta ana direklerini sarstığını söylüyorum" diyen Veren, şu çarpıcı ifadeleri de kullandı:

"Hatta 'AK Parti ile FETÖ masa altından el mi sıkışıyor?' diyenler var. Ben de bunu söylüyorum, yazdım. Çünkü dost acı söyler. Bu ülke Cumhurbaşkanı'nın çiftliği değil. Biz direkten döndük. 15 Temmuz'u yaşadık. Ülkemiz az kalsın batacaktı. Bizim ikinci defa hata yapma lüksümüz yok."

“GÜLEN'LE İLİŞKİSİ 20 YILDIR DEVAM EDEN BİRİNİN 17-25 ARALIK'TAN SONRA TEMİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ”

AKP’nin 17 — 25 Aralık'tan sonra FETÖ'yle ilişiğin kesilmesinin bir milat olarak değerlendirmesine de değinen Veren, "17-25 bana göre çizgiyle çizilmiş bir milat değil. Gülen'le ilişkisi 20 yıldır devam eden birinin 17-25'ten sonra tertemiz olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

“BERİL DEDEOĞLU'NUN KONUMUNDA OLANLAR MÜEBBETLE YARGILANIYOR”

Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün açıklanan Politika Kurulu listesinde yer alan Prof. Beril Dedeoğlu'na ilişkin "Beril Dedeoğlu'nun dokunulmaz olması bilinçli bir anlaşma varmış gibi hissettiriyor" ifadesini kullanan Veren, "Onun konumundakiler müebbet hapisle yargılanıyor" diye konuştu.

“AKİT GAZETESİ YAZIMI SANSÜRLEDİ”

Veren, gazetesi Akit'te yazısının sansürlendiğini ve yarısının yayımlandığını da belirterek, "Yazım da sansürlendi. Yarısını yayınlamadılar. Hükümetin sıkıntıya gireceğini muhalefetin eline koz geçeceğini düşündüler" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
doğru demiş..
muhalefetin eline neden geçmesi için şüphe edilsinki sen zaten muhalefetsin. biri vekiline taciz etmişti haber yaptınmı veya 4 milyonluk heykeli 7 milyon oldugunda haber yaptınmı inim inim teşekkür ettiker pkk ya haber yaptınmı? Tecavüzü biz çıkardık dediler haber yaptınmı? 2002 de ilaçları depoladıle haber yaptınmı ? iş bankasındaki 28 lik hisselerin verildiği derneklerde yolsuzluk oldu kimse bişi demedi Atatürkün mirası diyip kurcalamadılar şmdi Atatürkün mirası diye bağırıyorlar. bırakın bu işleri yaa vekilleri çıkıp konuşuyor taciz olayını. gözlükleri sağlam sanırım çıkarmak istemiyorlar
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