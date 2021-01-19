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Akkuyu'daki nükleer santral inşaatında patlama iddiası

19.01.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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Akkuyu'daki nükleer santral inşaatında patlama iddiası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatının bulunduğu bölgede art arda iki büyük patlama meydana geldiğini öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama meydana geldiğini ileri sürdü.

Başarır patlamaya ilişkin videolar paylaşırken, "Mersinlilerin artık huzuru kalmadı! Nükleer Akkuyu Santrali’nde 18.20 civarıyla yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı. Yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin. Henüz tamamlanmadan yaşanan bu patlamalar, felaketin habercisi" ifadesini kullandı.

Başarır, "Mersinliler olarak, Nükleer Akkuyu’daki bu tehlikeleri, patlamaları yaşamak istemiyoruz! Nükleer yapacaksanız, deprem bölgesinde olmayan, Mersin dışında bir yerde yapın. Mersin halkı, nükleer santrali Akkuyu’da istemiyor!" ifadelerini kullandı.


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