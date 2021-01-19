Akkuyu'daki nükleer santral inşaatında patlama iddiası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama meydana geldiğini ileri sürdü.

Başarır patlamaya ilişkin videolar paylaşırken, "Mersinlilerin artık huzuru kalmadı! Nükleer Akkuyu Santrali’nde 18.20 civarıyla yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı. Yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin. Henüz tamamlanmadan yaşanan bu patlamalar, felaketin habercisi" ifadesini kullandı.

Mersinlilerin artık huzuru kalmadı!



Nükleer Akkuyu Santrali’nde 18.20 civarıyla yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı.



Yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin. Henüz tamamlanmadan yaşanan bu patlamalar, felaketin habercisi! pic.twitter.com/MP9C6ORt3z — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 19, 2021

Başarır, "Mersinliler olarak, Nükleer Akkuyu’daki bu tehlikeleri, patlamaları yaşamak istemiyoruz! Nükleer yapacaksanız, deprem bölgesinde olmayan, Mersin dışında bir yerde yapın. Mersin halkı, nükleer santrali Akkuyu’da istemiyor!" ifadelerini kullandı.

Mersinliler olarak, Nükleer Akkuyu’daki bu tehlikeleri, patlamaları yaşamak istemiyoruz!



Nükleer yapacaksanız, deprem bölgesinde olmayan, Mersin dışında bir yerde yapın.



Mersin halkı, nükleer santrali Akkuyu’da istemiyor! pic.twitter.com/vztcHloT79 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 19, 2021



