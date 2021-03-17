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  4. AKM'de sona gelindi: İskele sökülüyor! İşte içeriden yeni görüntüler

AKM'de sona gelindi: İskele sökülüyor! İşte içeriden yeni görüntüler

17.03.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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AKM'de sona gelindi: İskele sökülüyor! İşte içeriden yeni görüntüler

Taksim'de yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Opera salonu içindeki iskelelerin sökülmeye başladığı binada seyirci alanları tamamlandı, koltuklar takılmaya başlandı. İşte son durumu içeriden ve havadan görüntülenen AKM'den kareler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim'deki AKM'nin yapımına hızla devam ediliyor. Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yüzde 86'sının tamamlandığı söylediği AKM'deki çalışmalarda ince işçilikler tüm hızıyla sürüyor.

KOLTUKLAR TAKILDI

Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. 805 kişilik bir tiyatro salonu ve kubbeli opera salonunda seyirci bölümünün zemin çalışmaları tamamlandı. İki salona da koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise hummalı çalışma devam ediyor.

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İSKELELER SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Kırmızı renkte yapılan opera salonun devamsa kubbesi tamamlandı. Salonun içinde bulunan iskelelerin söküm işlemlerine bugün başlandı. Salonun sahnesinde ise çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

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RESTORANIN EŞSİZ MANZARASI

Binanın 13 katına yapılacak olan restoran bölümü ise ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Çalışmaların hızla sürdüğü bu bölümde, İstanbul Boğazı, Kız Kulesi ve tarihi yarımada restorandan panoramik olarak görülebiliyor. Restoran bölümünde ise kaba inşaatın tamamlandığı görülüyor.

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ÇATIDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AKM'nin çatısında ise çalışanların güvenlik önlemlerini yüksek seviyede aldığı görüldü. Çalışanlar halatlarla kendilerini bağlayarak işlerini sürdürüyor. AKM'nin çatısında ise yapımı süren Taksim Camii ve Taksim Meydanı manzarası görülüyor.
Atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonlarında da çalışmalar hızla sürüyor. Fayans zeminlerin yapımında sona gelinen tuvaletlerde ise çalışmalar tamamlanmak üzere.

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AKM HAKKINDA

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

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DHA

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