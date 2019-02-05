Akne için fasulye, parlaklık için pirinç! Çinli kadınların güzellik sırlarında neler var neler

Birçoğumuz genç görünmek güzel yaşlanmak için bakım ürünlerine, losyonlara ve güzellik salonlarına binlerce lira harcıyoruz. Fakat neyse ki Çinli kadınların sırları bizi bu dertten kurtaracak gibi görünüyor. SİVİLCE VE CİLT BAKIMI İÇİN MAŞ FASULYESİ Maş fasulyesini salatalarda, çöreklerde kullansakta başka kullanım alanları da var. Çinli kadınlar bu fasulyeyi sadece yemeklerinde değil sivilceye karşı bir bakım ürünü olarak da kullanıyorlar. Doğal ve canlı bir cilde sahip olmak için bir avuç maş fasulyesini blenderda küçük parçalar haline getirin. Fasulyelerin üzerine 4 damla limon suyu damlatıp pamuk yardımı ile bu karışımı yüzünüze sürün. 12 dakikanın sonunda yüzünüzü ılık su ile durulayın. YEŞİM SİLİNDİRİ YÜZ MASAJ ALETİ Jade roller veya bizde bilinen adıyla yeşim taşı masaj aleti Çinli kadınların cilt bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası. Yüzyıllar boyunca Çin kültürü ile yeşim taşı arasında köklü bir bağlantı oldu hep. Çinliler açısından bu taş sağlık ve uzun ömrü temsil ediyor. İyileştirici ve koruyucu özelliklere sahip oldukları ve kan dolaşımını artırdığı, şişmeyi azalttığı ve cilt bakım ürünlerinizin daha derinlere nüfuz etmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor. Dolaşımdaki artış aynı zamanda ince çizgileri ve kırışıklıkları gidermenin yanı sıra yüzdeki şişliği ve iltihaplanmayı da azaltabilir.

PİRİNÇ SUYUYLA TEMİZLİK Hem Çinli hem de Koreli kadınların yüzlerce yıldır kullandığı pirinç suyunun hala bu kadar ilgi görmesinin nedeni kuşkusuz cildi partlatması, sıkılığını artırması ve iltihap giderici özelliğinin olması. Bir avuç pirinci öğütün. Daha sonra bir çay bardağı kadar sütü elde ettiğiniz toza ekleyin. Kıvamının maske olarak uygulanabilecek ayarlanması için karıştırarak dökün. Yüzünüze ve boynunuza uygulayın . 20 - 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile maskeyi durulayın. Her hafta birkaç defa bu maskeyi uyguladığınızda 1 ay içinde cildinizin daha beyaz ve canlı görünceğini fark edeceksiniz. YEŞİL ÇAY TÜKETİMİ Çinliler genel olarak çok miktarda bitki çayı tüketen bir toplum oluşuyla bilinir. Onların bu kadar çay içmesinin nedeni ise iç sorunları gidermesi ve cilde fayda sağlaması. Bitki çayları, antienflamatuar özelliklere sahiptir ve antioksidanlarla doludur. HE SHOU WU BİTKİSİ He Shou Wu bitkisi, Li Qing Yuen isimli 250 yıl yaşamış olduğu düşünülen bir Çinlinin beslenme listesine kattığı bir bitki oldğu söylentileriyle bir anda önem kazanmış bir bitki. Bitkinin antioksidanlarla dolu ve bağışıklığı arttırmaya yardımcı olduğu bunun yanı sıra cildi gençleştirdiği ve saçları dolgunlaştırdığı biliniyor. MS 800'den beri geleneksel Çin tıbbında kullanılmaktadır.

ZERDEÇAL MASKESİ Yine Çin'de çok eski zamanlardan beri kullanılan zerdeçal birçok güzellik gurusunun vazgeçilmezlerinden. Bir çorba kaşığı badem sütü, bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı zerdeçalı karıştırıp yüzünüze uygulayabilirsiniz. PİRİNÇ LAPASI Pirinç püresi cildi içten dışa iyileştirmesi için sıklıkla tüketilir. Akciğere ve dalağa iyi gelmesiyle bilinen lapa kan dolaşımını iyileştiriyor. Yaşlı Çinlilerin bir ortak noktası var, o da hepsinin lapayı sevmesi. Ünlü ekonomist Ma Yinchu ve eşi 100 yaşını geride bıraktı. İki yaşlı lapayı çok seviyor. Her sabah iki kişi 50 gram yulaf ezmesinin içine 250 mililitre kaynak suyu doldurup iki dakika bekletip yiyor. Her sabah bir kase yulaf ezmesi yemek, yıllardır vazgeçmedikleri bir alışkanlık. Shanghai'lı Su Juxian, günün üç öğününde bir miktar pirinç lapası yiyor, sabah ve akşamları lapanın suyunu çok koyuyor, öğlenleri yediği lapayı ise koyu yapıyor. SAÇ BAKIMI İÇİN FERMENTE EDİLMİŞ PİRİNÇ SUYU Antik çağlardan beri, Çin'in prensesleri olan Yao kadınları, saçlarını yıkamak için fermente edilmiş pirinç suyu kullanıyor. Yao kadınları saçlarını en değerli varlıkları olarak görüyor.

Peki bu sihirli karışım nasıl yapılıyor? İşte evde uygulayabileceğiniz o yöntem. Bir bardak pirinci su ile doldurduğunuz bir kapta 15 dakika bekletin. Ve arada sırada karıştırın.

Sonrasında suyunu süzün. Mayalanmaya veya ekşimeye başlayana kadar oda sıcaklığında 2 gün bekletin.

Kaynatın ve soğumaya bırakın. İsterseniz birkaç damla çay ağacı, lavanta veya biberiye yağı ekleyebilirsiniz.

Bu suyu, saç derisine yavaşça masaj yaparak doğal bir şampuan olarak kullanın. İyice durulayın. Fermente pirinç suyunun faydaları neler? Antioksidanlar, mineraller ve E vitamini açısından zengindir, bu da saçın elastikiyetini artırır ve onarıcı özelliklere sahiptir.

Hasar görmüş saçları tamir ettiği bilinen bir karbonhidrat olan inositol içerir. Ayrıca saçları gelecekteki herhangi bir zarardan korur.

Fermente edilmiş pirinç suyundaki amino asitler, tüylerin köklerinin güçlendirilmesine yardımcı olur. ÇİN'DEN GELEN MUCİZE: AKUPUNKTUR TEDAVİ 2500 yıl önce eski Çin’de ortaya çıkan akupunktur, geleneksel Çin tıbbının batıya yayılan mucizevi bir tedavi yöntemi. En çok zayıflamayı destekleyici amaçla başvurulan akupunktur tedavisi aslında solunum yolu rahatsızlıklarını, kalp-damar hastalıklarını, psikiyatrik problemleri ve ağrı sorunlarını da kapsayan 300 hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor.