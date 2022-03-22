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Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

22.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akne ve sivilcelere iyi geldiği bilinen Hint yağının faydaları saymakla bitmez. Doğal bir nemlendirici olan bu yağ hem yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlar hem de mantar gibi rahatsızlıklara ve saç derisine iyi gelir. Peki Hint yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Akne ve sivilce gibi birçok soruna iyi gelen Hint yağı ile ilgili detaylar haberimizde...

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Hint yağı aktarlardan kolaylıkla bulunabilmektedir. İçeriğinde E vitaminin yanı sıra mineral ve protein gibi çok sayıda madde yer almaktadır. Birçok cilt sorunda kullanılan Hint yağı kelimenin tam anlamıyla bir şifa kaynağıdır. Akne ve sivilcelere iyi geldiği bilinen Hint yağı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik...

HİNT YAĞI NE İŞE YARAR?

Hint yağı doğal bir nemlendiricidir. Rüzgar, yeterli su içmeme, olumsuz hava koşulları gibi dış etkenlerden dolayı kuruyan cilde sürülen hint yağı hem deriyi nemlendirir hem de su kaybını önler.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Hint yağı kabuk bağlayan yaraları ve yara izlerini de kısa sürede iyileştirmektedir. Ayrıca hücreleri yenileme özelliği bulunan bu yağ, özellikle kadınlarda doğum sırasında alınan kilolar nedeniyle oluşan vücut çatlaklarının giderilmesinde de kullanılır. Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olan Hint yağı yara izlerine iyi gelir.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

HİNT YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Hint yağı, güneş altında geçirilen vakitlerde oluşan yanıkların giderilmesinde de etkilidir. Hem yanıkların neden olduğu ağrıları azaltır hem de cildin soyulmasını önler.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Hint yağı özellikle yaz ayları açık havalarda sıkıntı yaratan sinek ve böcek ısırıklarına iyi gelmektedir. Hint yaığıın içeriğinde bulunan antienflamatuar ve antibakteriyel bileşenler ile ciltteki kaşıntı ve böcek ısırmaları iyileşir.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Hint yağının kırışıklıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Hint yağı, özellikle kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Mantar gibi deri rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinen Hint yağı, ağız, deri, kasık gibi çeşitli yüzeylerde beliren mantarları yok eder.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Hint yağının bir başka özelliği de iltihapları kurutmasıdır. Hint yağı, risinoleik asit sebebiyle iltihabı söker. Bunun dışında romatoid ve sedef de dahil olmak üzere çok sayıda iltihaplı cilt hastalığına iyi gelmesiyle bilinir.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Daha önce de bahsedildiği üzere Hint yağı, iltihabı kurutan yapısı nedeniyle sivilce ve aknelere iyi gelmektedir. Hint yağı sivilcelerin bulunduğu kısma sürüp bekletildikten sonra mutlaka yıkanmalıdır.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Hint yağı dudak çatlaklarına ve gözaltı morluklarına da iyi gelmektedir. Gözaltı morlukları için hint yağı ve bir pamuk ile masaj yapabilirsiniz. Bir süre sonra yüzünüzdeki farkı yalnız siz değil çevrenizdekiler de fark edecek.

Hint yağı cilde olduğu kadar saç ve saç derisine de iyi gelmektedir. Hint yağı besleyici özelliği sebebiyle saç dökülmesini önler, saç diplerimi onarır ve saç tellerini besler. Hint yağı saç ve saç dibine sürüldükten sonra en fazla bir gece bekletilmeli ve ardından şampuan ile yıkanmalıdır.

Akne ve sivilcelere karşı panzehir resmen! O yağı kullananlar şifa buluyor!

Saçların kısa sürede uzamasına yardımcı olan Hint yağı, saçların kırılmasını da önler. Öte yandan incelmiş saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar. Kepek sorununa iyi gelir.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı cilt bakımı
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