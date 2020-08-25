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Akne ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Porselen gibi bir cilde kavuşmak için…

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivilceler ve siyah noktalar, en sık karşılaşılan cilt problemlerinin başında gelir. Özellikle karma ve yağlı cilt tiplerine sahip kişilerde gelişen bu inatçı sorunları çözmek imkansız değil! Doğru cilt bakım ürünlerini düzenli bir şekilde kullanarak akne ve siyah nokta oluşumunun önüne geçebilir, tertemiz ve pürüzsüz bir cilde merhaba diyebilirsiniz.

Akne ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Porselen gibi bir cilde kavuşmak için…

Cildin aşırı sebum salgılaması ve fazla sebumun ciltteki bakteriler ve ölü deri hücreleriyle birleşmesi sivilce oluşumuna davetiye çıkarır. Siyah noktalar ise fazla yağın gözeneklerde birikmesi ve okside olarak kararması sonucunda yüzün pek çok bölgesini işgal edebilen cilt sorunlarından. Bu ikiliye geniş gözenekler ve parlama sorunları da eşlik edince hayat yağlı ciltli insanlar için oldukça zorlaşabilir. Paniğe hiç gerek yok! Akne ve siyah noktalar ile savaşırken bilmeniz gereken en önemli maddeleri sizin için listeledik.

AKNE VE SİYAH NOKTAYA YATKIN CİLTLER İÇİN 5 BAKIM ÖNERİSİ

1. Dermatoloğa danışarak akne probleminizin sebebini tespit edin.

Her akne aynı değildir. Kimi ciltler hormonal bir bozukluk sebebiyle de akne çıkarabilir. Bu sebeple kullanılan ürünler sivilce ile savaşınızda yetersiz gelebilir. İlk olarak dermatoloğa gitmeniz ve oluşan aknelerin sebebini öğrenmeniz şart. Eğer hormonal bir problem söz konusu değilse, kullanacağınız doğru ürünlerle sivilce ve siyah noktaları tarihe gömebilirsiniz.

2. Sert kimyasallardan kaçının.

Akne ve siyah nokta ile dolu bir cilde sahipseniz, yağı tamamen kurutan ürünlere aşinasınızdır. Bu ürünler ilk başta sebumu tamamen temizleyerek hafiflik hissi yaratsa da kısa süre içerisinde cildinizin daha fazla yağ üretmesine ve cilt bariyerini bozarak hassasiyet geliştirmesine neden olur. Cildinizi yıkarken fazla sebumu temizleyen fakat cildinizi kurutup germeyen nazik içeriklerden faydalanmalısınız. Ürünlerde kullanılan etken maddeleri öğrenmek ve zararlı kimyasallardan kaçınmak, sivilce ve siyah noktaya yatkın bir cilt için olmazsa olmaz.

3. Gözenekleri temizleyen bir tonik kullanın.

Tonik, hem cildin pH dengesini düzenleyen hem de gözenekleri temizleyerek siyah nokta oluşumunun önüne geçen en önemli adımlardan. Yüzünüzü yıkadıktan sonra salisilik asit içeren bir tonik kullanabilirsiniz. BHA tonikler gözeneklerin daha küçük görünmesine de yardımcı olur.

4. Cildinize uygun bir nemlendirici seçin.

Yağlı ciltli pek çok kişi, cildi nemlendirmenin yağlanmayı artırdığına inanır. Oysaki doğru seçilen bir nemlendirici, cildin yağ salgısını düzenler. Yağlı cilt, nemli cilt anlamına gelmez. Bir cilt hem yağlı hem de nemsiz olabileceğinden cildinize uygun, mat ve jel yapıda bir nemlendirici seçerek aşırı yağlanmanın önüne geçebilir ve cildinizi ihtiyaç duyduğu neme kavuşturarak besleyebilirsiniz.

5. Güneş kremi şart!

Sivilceler iyileştikten sonra leke problemiyle uğraşmak istemiyorsanız güneş kremini hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Yalnızca yazın değil, tüm yıl boyunca kullanılması gereken güneş kremleri, cildinizin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

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