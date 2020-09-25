Akneden nasıl kurtulunur? 5 önemli öneri!

Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Özer Arıcan, akne ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Bazı cilt bakım ürünleri de sivilceyi tetikleyebiliyor Akne özellikle gençlerde 12-17 yaş aralığında görülen yaygın bir deri hastalığıdır. Ancak 25 yaşından sonra görülen geç başlangıçlı akne formuna da sık rastlanmaktadır. Oluşum sebeplerinde ailesel yatkınlık ön plandadır. Bunun yanında yüze uygulanan ürünlerin ve bazı ilaçların akneyi tetikleyebildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle cilt bakım ürünleri mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalıdır. İnsan derisinde en sık yüz, boyun, omuzlar, sırt ve göğüs bölgesinde bulunan kıl folikülü ve ilişkili olduğu sebase bezlerin dışarı açıldığı porların kapanması ve bazen iltihaplanması ile ortaya çıkmaktadır. Sivilcenin farklı lezyonları bulunmaktadır ve bunlara göre hastalık klinik olarak hafiften, çok şiddetliye kadar ayrı ayrı sınıflandırılır. Psikolojik sorun haline gelebiliyor Akne özellikle gençlerin psikolojisini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Günümüzde dış görünüşün eskiye nazaran çok daha önem kazanmasından dolayı ufak bir akne yüzünden işine, okula gitmek istemeyen gençler olabilmekte ve bu durumu çok ciddi problem haline getirebilmektedirler. Sorunu tedavi etmek yerine kendi başlarına halletmeye kalkarak, takıntı haline getiren gençlerin okul ve mesleki başarıları da olumsuz etkilenmektedir. Yine aynı şekilde akne sorunu çözülmeyip süreç uzadığında gençler, farklı tedavi seçeneklerine yönelebilmekte, internetten veya arkadaş tavsiyesi ise sağlıklı olmayan ürünler kullanarak durumu daha da kötüleştirebilmekte, üstelik de ciddi maddi kayba uğramaktadırlar. Bu yüzden anne babalarına da aşırı baskı oluşturabilmektedirler. Bu problemleri yaşayan gençler için dermatolog yardımı önem taşımaktadır.

Akneyi sıkarak yok etmek mümkün değil Belli bir süre tekrarlayan bir hastalık olması, hastanın psikolojisini olumsuz etkilemesi, kalıcı izler bırakabilmesi gibi nedenlerle aknenin erken tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi süreci hastalığın şiddetine bağlı olduğu gibi, hastanın tedaviye uyumuna da bağlıdır. Kadınlarda hormonal faktörler yaş ilerledikçe daha önemli bir rol oynamaktadır. Stres, aşırı karbonhidratlı ve yağlı beslenme gibi faktörler aknede artışa yol açabilir. Akne tedavi edilebilir bir hastalıktır. Aknenin durumuna ve seyrine göre tedaviye bir dermatoloji uzmanı tarafından yön verilmelidir. Tedavinin uzun soluklu olabileceği göz önüne alınarak, aceleci olunmamalı ve aknelerin sıkarak yok edilemeyeceği bilinmelidir. Tedavide düzenli takip şart Hiçbir hastalığın tek tip tedavisi olmadığı gibi aknenin de bir tek tedavisi yoktur. Hastalık değil hasta tedavi edileceğinden kişiye en uygun tedavi dermatoloji uzmanı tarafından belirlenmelidir. Tedavide lokal ilaçların yanında antibiyotikler ve A vitamini türevi olan izotretinoin de kullanılabilmektedir. Bu ilaçlar, özel takip gerektiren ilaçlardır ve sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Tüm tedavilerde periyodik takip önemlidir. Hastaların duruma göre aylık veya hekim önerisine göre farklı aralıklarla düzenli takibi ile bu dönem rahat atlatılabilir. Akne izleri için de modern kozmetik dermatoloji uygulamalarından faydalanılabilir.