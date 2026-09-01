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Dünyanın en büyük yolcu uçağını Yozgatlı kadın pilot uçuruyor! Türkiye'nin gururu oldu

Elektrik-elektronik mühendisliği eğitimi aldı, yüksek lisansa başladı ancak çocukluğundan beri içinde olan havacılık tutkusu hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Gökçe Kübra Turan Yıldırım, mühendislik kariyerini geride bırakarak pilotluğa adım attı. Yıllar süren kariyer yolculuğunun sonunda ise dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in kaptan pilotluk koltuğuna oturan ilk Türk kadın oldu.

Dünyanın en büyük yolcu uçağını Yozgatlı kadın pilot uçuruyor! Türkiye'nin gururu oldu
Gökçen Kökden

Aslen Yozgat'ın Yerköy ilçesinden emekli başçavuş Muhsin Turan'ın kızı olan Gökçe Kübra Turan Yıldırım'ın mühendislikten havacılığa uzanan kariyer hikâyesi dikkat çekiyor. Ankara'da doğup büyüyen Yıldırım, bugün Emirates bünyesinde dünyanın en büyük geniş gövdeli yolcu uçağı Airbus A380'in kaptan pilotu olarak görev yapıyor.

ÖNCE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ OKUDU

Dünyanın en büyük yolcu uçağını Yozgatlı kadın pilot uçuruyor! Türkiye nin gururu oldu 1

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim aldı. Üniversitenin ardından Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisansa başlayan Yıldırım, yurt dışındaki bir üniversiteden de tam burslu kabul aldı.

Ancak akademik kariyer ve mühendislik, hayatının geri kalanında yapmak istediği iş değildi. Çocukluk yıllarından beri ilgisini çeken havacılık, ilerleyen dönemde kariyerinin tamamen değişmesine neden oldu.

THY TEKNİK'TEKİ STAJ KARARINDA ETKİLİ OLDU

Bir dönem danışmanlık sektöründe de çalışan Yıldırım, akademik ve ofis ortamının kendisine uygun olmadığını fark etti. Türk Hava Yolları Teknik bünyesinde yaptığı staj ise kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Uçak teknolojisine duyduğu ilgi burada daha da arttı.

Havacılığın içinde olmak istediğini anlayan Yıldırım, yıllarca eğitim aldığı mühendislik alanından farklı bir yol seçerek pilotaj eğitimine yöneldi. Kariyerindeki değişimi anlatırken, "Havacılığa olan tutkum, beni en sonunda mühendislik diplomamı geride bırakarak bir pilotaj eğitim programına katılmaya yöneltti" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YOLCU UÇAĞININ KOKPİTİNE OTURDU

Dünyanın en büyük yolcu uçağını Yozgatlı kadın pilot uçuruyor! Türkiye nin gururu oldu 2

Pilotluk kariyerinde ilerleyen Yıldırım'ın yolu daha sonra Emirates'e uzandı. Kariyerinin başında bir gün Emirates bünyesinde Airbus A380 uçuracağını kendisinin de hayal etmediğini belirten Yıldırım, yıllar süren sıkı çalışma ve kararlılığın ardından önemli bir başarıya ulaştı.

Yıldırım, Airbus A380'de kaptan pilotluğa yükselen ilk Türk kadın oldu. İki katlı yapısıyla havacılık dünyasının en dikkat çekici uçaklarından biri olan Airbus A380, kabin düzenine göre yüzlerce yolcuyu kıtalar arasında taşıyabiliyor. Yıldırım, böylesine büyük bir uçağın kaptan pilotluğuna yükselmesini "inanılmaz bir onur" olarak nitelendirdi.

"SORUMLULUK ÇOK BÜYÜK"

Dünyanın en büyük yolcu uçağını yönetmek yalnızca uçağı havalandırıp indirmekten ibaret değil.

Yıldırım, A380'in büyüklüğü ve sahip olduğu karmaşık teknolojinin özellikle uzun mesafeli uçuşlarda yüksek düzeyde beceri ve hassasiyet gerektirdiğini anlattı. Kalkıştan inişe kadar uçuşun her aşamasında ekstra dikkat gerektiğine işaret eden Yıldırım, kaptan pilot olarak uçuş ekibinin yönetiminden de sorumlu.

Yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin her zaman en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Yıldırım, kaptan pilotluğun beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğini ifade etti.

BU HEDEFLE YOLA ÇIKMAMIŞTI

Yıldırım'ın hikâyesinin dikkat çeken yanlarından biri de kariyerine "ilk Türk kadın A380 kaptanı olacağım" hedefiyle başlamamış olması.

Havacılığa duyduğu ilginin peşinden giden Yıldırım, yıllar içerisinde kendisini dünyanın en büyük yolcu uçağının kaptan pilotluk koltuğunda buldu.

Ulaştığı noktadan büyük gurur duyduğunu belirten Yıldırım, kendi hikâyesinin havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen başka kadınlara da örnek olmasını istiyor.

HAVACILIK HAYALİ KURAN KADINLARA SESLENDİ

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, havacılık alanında kariyer yapmak isteyen kadınlara da "Tutkunuzu takip edin" mesajı verdi.

Başarıya ulaşmak için azim, sıkı çalışma ve özverinin önemine dikkat çeken Yıldırım; kadınlara kendilerine inanmalarını, deneyimli kişilerden destek almalarını, öğrenmeye devam etmelerini ve karşılarına çıkan zorluklar nedeniyle pes etmemelerini tavsiye etti.

YOZGAT'TAN DÜNYANIN EN BÜYÜK YOLCU UÇAĞININ KOKPİTİNE

Aslen Yozgat'ın Yerköy ilçesinden bir ailenin kızı olan Gökçe Kübra Turan Yıldırım'ın başarısı memleketinde de gurur kaynağı oldu.

Emekli başçavuş Muhsin Turan'ın kızı olan Yıldırım'ın Ankara'da başlayan eğitim hayatı, önce elektrik-elektronik mühendisliğine, ardından ise bambaşka bir kararla havacılığa uzandı.

Mühendislik diplomasını geride bırakıp tutkusunun peşinden gitme kararı, yıllar sonra onu dünyanın en büyük yolcu uçağının kaptan koltuğuna taşıdı.

Bugün Emirates bünyesinde Airbus A380 kaptanı olarak gökyüzündeki kariyerini sürdüren Yıldırım'ın "Tutkunuzu takip edin" mesajı ise özellikle havacılık hayali kuran genç kadınlara sesleniyor.

HABER VE GÖRSEL KAYNAK: yozgatcamlik.com

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Anahtar Kelimeler:
Pilot Yozgat uçak
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