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Aknelerinizin nedeni, bağırsaklarınızın sağlıksız olması olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Estetik görünüm ve cilt sağlığı açısından can sıkıcı olan akneler, ergenlik dönemi, orta ya da ileri yaş demeden hemen herkesi etkiliyor. Tüketilen sağlıksız ve yağlı yemekler, iş, okul ya da evde yaşanan stres, hormonal bozukluklar akne oluşumunda rol oynuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının bozulmasının vücudu çok yönlü ve olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Aknelerinizin nedeni, bağırsaklarınızın sağlıksız olması olabilir

Akneler aslında bağırsak florası bozukluklarının en önemli göstergesi olabiliyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, bağırsak florası bozukluklarının akne oluşumuna etkileri ve sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi verdi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI CİLT SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR

Akne oluşumunun temel sebebi; cilt gözeneklerinin, sebum (cilt yağı) ve bakterilerle tıkanıp inflamasyon oluşturmasıdır. Akne oluşumundaki alt faktörler; hormonal değişiklikler, bazı ilaçlar, beslenme düzeni, duygu durum bozuklukları ve bağırsak florası düzensizlikleridir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bağırsak sağlığının sadece sindirim sistemi değil, bağışıklık sistemi, psikoloji, kilo yönetimi ve hatta cilt sağlığı üzerinde de etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Beslenme ve bağırsak florası bozuklukları; buna bağlı olarak bağırsak geçirgenliğinin artması ve sistemik inflamasyonun şiddetlenmesi akne oluşumunun alt yapısını oluşturmaktadır. Bağırsak florası düzensizliklerine bağlı “SIBO” (ince bağırsak florasındaki bakteriyel çoğalma) ve “Leaky Gut” yani sızdıran bağırsak sendromu vücut inflamasyonunu şiddetlendiren hastalıklar olmaları nedeniyle; başta akne olmak üzere pek çok cilt hastalıklarına neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı; sağlıklı ve güzel görünümlü bir cilt için sağlık bir sindirim kanalı ve bağırsak florasına sahip olmak gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için başta beslenme düzenin değiştirilmesi gerekmektedir.

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AKNE VE DİĞER CİLT PROBLEMLERİNDEN UZAK, SAĞLIKLI BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN;

Tahıl (gluten), süt ürünleri (laktoz, kazein) ve sofra şekeri beslenmeden çıkarılmalıdır. Yapılan çalışmalar özellikle süt ürünleri ve akne arasında direkt bir ilişki bulmuştur. İnflamasyonu şiddetlendiren etkiye sahip Omega-6 yağ asitleri de yine tüketilmemelidir.

Karaciğer sağlığına özen göstermek gerekmektedir. Karaciğeri korumak için beslenmede; rezene, enginar, zencefil, elma, koyu yeşil yapraklılar, zerdeçal, sarımsak, soğan ve brokoliye yer verilmelidir.

Sağlıklı yağ asitlerine beslenmede yer verilmesi gerekmektedir. Bunlar için de; keten tohumu, avokado, balık, gezen hayvanın sütünden yapılmış tereyağı ve yağlı tohumlar sıklıkla tüketilmelidir.

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Elzem yağ asitlerinden gamma linoleik asit (GLA) içeren çuha çiçeği yağının akne tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.
Kişinin çinko düzeyinin uygun aralıkta olması gerekmektedir. Yara iyileşmesi ve buna bağlı olarak aknenin iyileşebilmesi için çinko değerleri en elverişli düzeyde olmalıdır. Kabak çekirdeği, kaju, deniz mahsulleri, yumurta, serbest gezen hayvan etleri, mantar, nohut, ıspanak güçlü birer çinko kaynağıdır.

Dengeli bağırsak florasına sahip olmak; bunun için başta candida olmak üzere zararlı mikroorganizmaları bağırsak florasından uzaklaştırmak akne tedavisinin bir parçasıdır. Bunun için lif alımını arttırmak, probiyotik destek almak, Hindistan cevizi yağına beslenmede yer vermek bağırsak florasını düzenlemek adına son derece önemlidir.

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akne nedenleri bağırsak sağlığı akne ilişkisi

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