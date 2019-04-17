KADIN

Aknelerle nasıl baş edebilirim?

Sibel Kırbaş Sibel Kırbaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Günümüzde en çok rastlanan cilt problemlerinden biri aknedir. Akne oluşumu tek nedene bağlı olarak kendini göstermez. Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş, birçok genç kız ve yetişkin kadının sorunu akneler için oldukça faydalı bakım önerilerinde bulundu.

Aknelerle nasıl baş edebilirim?

SEBUM NEDİR? CİLDE NE GİBİ BİR ETKİSİ VARDIR?

Yağ bezlerinin çok büyük bir kısmı kıl köklerinin içinde bulunur. Bu bezlerin, cilde açılan kanalları vardır. Bu kanallar tıkanırsa sivilceler meydana gelir. Yağ bezlerinden ‘sebum’ denilen bir madde salgılanır. Yağ yapısında bir madde olan sebum cildi korur. Sebum kıl kökünden dışarıya çıkamadığı zaman birikir ve sivilce oluşumuna neden olur. Burada biriken bu madde ölü hücrelerin atılmasını engeller ve tıkanıklığa yol açar. Böylece bakterilerin üremesi için uygun ortam meydana gelir.

HANGİ HASTALIKLAR AKNEYE YOL AÇIYOR?

Bu nedenler haricinde sistemsel bazı hastalıklarda cildimizde akneye yol açabilir. Örneğin; karaciğer yağlanması ve böbrek üstü bezlerindeki problemler gibi.

Akne (sivilce), bakımı uzun sürelidir ve iyileşmesi geçtir. İyileşmesi uzun süren bir cilt problemidir. Kısacası düzenli ve sabırlı bir bakım uygulanır.

SEANS ARALIKLARI

Akne bakımında çok sayıda kullanılan ürün ve krem vardır. Cildiniz ve sivilceniz için en uygun olanı, uzmanınız tarafından belirlenecektir. Yoğun sivilceli bir kişiye 7-8 seans süren bir bakım uygulanır.

Kişinin yaşı, cinsiyeti, sivilcenin türü ve şiddeti, uygulanacak seans sayısı göz önünde tutulacak faktörlerdir. Sivilcelerle oynamak, sıkmak ya da kaşımak iz kalma ihtimalini arttırır. Uzmanlarımızın ön gördüğü ev devam ürünleriyle bakım desteklenmelidir. Rutin bakımınıza mutlaka uzmanınızın belirlediği ürün kombinasyonları ile devam edilmelidir.

Sibel Kırbaş
Uzman Estetisyen

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