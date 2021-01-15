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AKP MKYK üyelerinin ilk gün koronavirüs aşısı vurulmasına sosyal medyada tepki

15.01.2021 04:45 | Son Güncelleme:
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AKP MKYK üyelerinin ilk gün koronavirüs aşısı vurulmasına sosyal medyada tepki

Türkiye'de aşı kampanyasının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle birlikte AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerinin de aşı olduğunu açıkladı. Açıklamaya sosyal medya kullanıcıları ve bazı muhalefet partili siyasetçiler tepki gösterdi. Ardından Sağlık Bakanı Koca, tüm siyasi parti liderlerini "aşıyı teşvik için" aşı olmaya çağırdı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, aşı önceliği listesinde birinci sırada olan sağlık çalışanları olarak Çarşamba günü canlı yayında ilk aşıları oldu.

Ardından Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı oldu.

Aşı olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden çıkarken Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada AKP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi milletvekillerinin de aşı vurulduğunu söyledi:

"Aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün yaptırdı. Bilim Kurulu üyelerimiz aynı şekilde yaptırdı. Ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim. Ben de bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz."

Erdoğan, ardından da tüm milletvekillerinin de "kampanyayı güçlü kılmak için" aşı vurulması gerektiğini söyledi:

"Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabii burada Bilim Kurulu'nun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde."

Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medyada MKYK üyelerinin aşı vurulmasına tepkiler geldi.

https://twitter.com/SedefKabas/status/1349817654853382147?s=20

https://twitter.com/UmitKaraca\_/status/1349828228605685762?s=20

https://twitter.com/barisatay/status/1349823539919151106?s=20

https://twitter.com/ZaferArapkirli/status/1349815180545425408?s=20

https://twitter.com/elifilgaz/status/1349817609991180294?s=20

AKP MKYK'nın 51 üyesi var. Bu üyelerden hangilerinin aşı olup olmadığına dair henüz bir detay paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu aşı sıralamasında ilk etaptaki sağlık çalışanları ile üçüncü sıradaki 65 yaş üstü vatandaşlar kapsamına giren yaklaşık 10 MKYK üyesi olduğu biliniyor.

"Aşı olmayı teşvik programı"

Sosyal medya paylaşımları ve muhalefet partilerinden bazı milletvekillerinin tepkilerinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Meclis'te temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini duyurdu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1349815350561558530?s=20

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan aşı vurulmadan önce yapılan MKYK toplantısı sürerken bir basın toplantısı düzenlemiş; "İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Kendileri aşı olarak, toplumdaki tereddütü ortadan kaldırmak için toplantımızdan sonra aşı olmak için ilgili yere geçecektir." demişti.

Aralık ayında CHP milletvekili Murat Emir, Çin'den aşıların geldiğini ve AKP'li siyasetçilere yapılmaya başladığını iddia etmişti.

Sağlık Bakanı Koca, bu iddialara "Türkiye'ye hangi aşı olursa olsun halk sağlığı ve tıbbi cihaz ve ilaç kurumumuz tarafından laboratuvarlarda testleri yapılmadıkça, hiç kimseye yapılmasını biz istemiyoruz ve yapmıyoruz. Türkiye'de bizim bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil." yanıtını vermişti.

Öncelik sağlık çalışanlarına veriliyor

Türkiye toplamda 50 milyon doz CoronaVac aşısı satın aldı. Bu aşıların şu ana kadar 3 milyon dozu Türkiye'ye ulaştı.

İlk gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP MKYK üyeleri dışında öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında önceliğin sağlık çalışanlarına verildiğini, "risk sıralamasının" esas alınacağını ve buna göre hazırlanan aşı takvimiyle toplum bağışıklığının en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.

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