AKP MKYK üyelerinin ilk gün koronavirüs aşısı vurulmasına sosyal medyada tepki

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama kampanyası başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, aşı önceliği listesinde birinci sırada olan sağlık çalışanları olarak Çarşamba günü canlı yayında ilk aşıları oldu. Ardından Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı oldu. Aşı olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden çıkarken Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada AKP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi milletvekillerinin de aşı vurulduğunu söyledi: "Aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün yaptırdı. Bilim Kurulu üyelerimiz aynı şekilde yaptırdı. Ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim. Ben de bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz." Erdoğan, ardından da tüm milletvekillerinin de "kampanyayı güçlü kılmak için" aşı vurulması gerektiğini söyledi:

"Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabii burada Bilim Kurulu'nun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde." Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medyada MKYK üyelerinin aşı vurulmasına tepkiler geldi. https://twitter.com/SedefKabas/status/1349817654853382147?s=20 https://twitter.com/UmitKaraca\_/status/1349828228605685762?s=20 https://twitter.com/barisatay/status/1349823539919151106?s=20 https://twitter.com/ZaferArapkirli/status/1349815180545425408?s=20 https://twitter.com/elifilgaz/status/1349817609991180294?s=20 AKP MKYK'nın 51 üyesi var. Bu üyelerden hangilerinin aşı olup olmadığına dair henüz bir detay paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu aşı sıralamasında ilk etaptaki sağlık çalışanları ile üçüncü sıradaki 65 yaş üstü vatandaşlar kapsamına giren yaklaşık 10 MKYK üyesi olduğu biliniyor.