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  4. Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

11.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.

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Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

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Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

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Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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Şanlıurfa kavga akraba
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