Akrep sokması deyip geçmeyin! 5 dakika içinde öldürüyor

Akrep sokmalarında yara izini ve sokma olan yerlerde morarma çok görülür. Soğuk uygulama uygulanmalıdır. Yaralı hareket ettirilmez, eller ve ayaklar havaya kaldırılmaz. Çünkü zehir hayati organlara ulaşabilir.

İLK YARDIM DÜZGÜN YAPILMAZSA 5 DAKİKA İÇİNDE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Sırt üstü yatırılır, soğuk uygulama yapılır ve 112'ye haber verilir. Akrebin ısırdığı yeri emme söz konusu değildir. Emerseniz ve dişinizde herhangi bir enfeksiyon varsa, bu durumda siz akrep sokmasından 5 dakika içerisinde ölebilirsiniz.

Akrep sokmasından sonra hissettiğiniz acı anlık ve aşırıdır. Herhangi bir şişlik ve kızarıklık genellikle beş dakika içinde ortaya çıkacaktır. Daha şiddetli semptomlar ortaya çıkacaksa, bir saat içinde ortaya çıkacaktır.

AKREP SOKMASININ SEMPTOMLARI NELER?

Zehrin yaygın etkileriyle ilgili semptomlar şunları içerebilir: Nefes almada zorluk, kas atma veya seğirme, boyun, baş ve gözlerin alışılmadık hareketleri, terlemek, mide bulantısı, kusma, yüksek tansiyon, hızlandırılmış kalp atış hızı veya düzensiz kalp atışı, huzursuzluk, heyecanlanma ve ağlama.

Daha önce akrepler tarafından sokulmuş kişilerin daha sonraki bir sokmaya karşı alerjik reaksiyon göstermesi de mümkündür. Bazen anafilaksi adı verilen yaşamı tehdit eden bir duruma neden olacak kadar şiddetlidir. Bu vakalardaki semptomlar, arı sokmalarının neden olduğu anafilaksi semptomlarına benzer ve solunum güçlüğü, kurdeşen, bulantı ve kusmayı içerebilir.