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AKROMFED'den HDP'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Toplumun en korumasız yurttaşlıkları arasında Roman vatandaşları var. Yerel seçimlerde temsiliyetin büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu süreçte birlikte olmamız büyük önem taşıyor"

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) Başkanı Ali Daylam, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi ziyaret etti.

Temelli, HDP Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Roman vatandaşların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Romanların ayrımcılık yaşadığını öne süren Temelli, "Bunu kırmanın yolu daha fazla görünür olmaktan geçiyor. Ben bu yüzden herkesi siyasete davet ediyorum." dedi.

Parti programlarında her kesimin yer alması için çalışmalar yaptıklarını belirten Temelli, "Toplumun en korumasız yurttaşlıkları arasında Roman vatandaşları var. Yerel seçimlerde temsiliyetin büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu süreçte birlikte olmamız büyük önem taşıyor." diye konuştu.

- "Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz"

AKROMFED Başkanı Dalyam ise siyasete girmeye sıcak baktıklarını vurgulayarak, bu alanda kendilerine alan açılmasını istedi.

Romanların belediye meclislerine girmesini, parti programlarında yer almasını istediklerinin altını çizen Dalyam, "En azından yerel yönetimlerde meclis üyelerimiz işin mutfağında olursa biraz daha görünür oluruz. Cesaret dili artar, kendimizi daha iyi ifade edebiliriz." dedi.

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