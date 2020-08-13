AKS sonuçları 2020 açıklanıyor mu? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları öğrenme ekranı! AKS'de değerlendirme nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Temmuz tarihinde yapılan ve binlerce kişinin katıldığı 2020 Adaylık Kaldırma Sınav sonucunun 15 iş günü içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Sınava giren adaylar internet üzerinden MEB son dakika AKS açıklamasını araştırmaya başladı. MEB'nın resmi Twitter hesabındanda takip eden adaylar, AKS 2020 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan AKS kılavuzunda sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşılmıştı. AKS sınav sonuçları öğrenme ekranı www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. İşte AKS sonuç tarihi…

2020 AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre sınav tarihinin yapıldığı günden sonraki ilk 15 işgünü içerisinde sınav sorunları açıklanacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı AKS 2020 kılavuzunda bu bilginin yer alması ve AKS sınav sonuçlarının hala açıklanmaması üzerine AKS sınav sonucunu öğrenmek isteyen kişiler, 2020 AKS ne zaman açıklanır araştırmasına başladı. AKS sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor. MEB'in kılavuzunda yer alan bilgiye göre birkaç gün içinde açıklanacak.