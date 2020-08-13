AKS sonuçları 2020 açıklanıyor mu? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları öğrenme ekranı! AKS'de değerlendirme nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Temmuz tarihinde yapılan ve binlerce kişinin katıldığı 2020 Adaylık Kaldırma Sınav sonucunun 15 iş günü içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Sınava giren adaylar internet üzerinden MEB son dakika AKS açıklamasını araştırmaya başladı. MEB'nın resmi Twitter hesabındanda takip eden adaylar, AKS 2020 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan AKS kılavuzunda sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşılmıştı. AKS sınav sonuçları öğrenme ekranı www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. İşte AKS sonuç tarihi…
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre sınav tarihinin yapıldığı günden sonraki ilk 15 işgünü içerisinde sınav sorunları açıklanacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı AKS 2020 kılavuzunda bu bilginin yer alması ve AKS sınav sonuçlarının hala açıklanmaması üzerine AKS sınav sonucunu öğrenmek isteyen kişiler, 2020 AKS ne zaman açıklanır araştırmasına başladı. AKS sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor. MEB'in kılavuzunda yer alan bilgiye göre birkaç gün içinde açıklanacak.
AKS sınav sonuçlarını nereden öğreneceğini bilmeyen adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan "meb.gov.tr" den, AKS sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşarak öğrenebileceğini belirtelim. Sonuçların 15 günlük iş günü içerisinde paylaşılacak olması sınava giren adayların bugünlerde açıklama beklemesine neden oldu. AKS sınav sonucunun açıklanması için verilen 15 iş günü süresine hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri dahil olmayacak.
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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