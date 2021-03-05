Aksaray, Amasya, Antalya ve Ardahan'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Covid-19 salgını ile beraber Türkiye'de de vaka sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Bu artışlar sonucunda Kabine Toplantısı ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararlar doğrultusunda ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklama ile ise bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceği söylendi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

"Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge ile sokağa çıkma yasaklarının bazı illerde kaldırılmasına bazı illerde ise esnetilmesine karar verirdi. Bu karar kapsamında düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sadece tıpkı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılarak sadece 21.00 - 05.00 olarak değiştirildi. Pazar günü ise tıpkı önceki haftalarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağının devam edilmesi kararlaştırıldı.