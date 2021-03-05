HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray, Amasya, Antalya ve Ardahan'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Aksaray, Amasya, Antalya ve Ardahan'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

05.03.2021 13:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aksaray, Amasya, Antalya ve Ardahan'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Yeni normal adı altında İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin 81 ilinin valiliklerine adı "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" olan bir genelge gönderdi. Bu genelgenin içinde cumartesi - pazar yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında gerekli bilgiler bulunuyor. Yeni genelge ile birlikte birçok vatandaş "Aksaray , Amasya , Antalya ve Ardahan'da cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Covid-19 salgını ile beraber Türkiye'de de vaka sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Bu artışlar sonucunda Kabine Toplantısı ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararlar doğrultusunda ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklama ile ise bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceği söylendi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

"Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge ile sokağa çıkma yasaklarının bazı illerde kaldırılmasına bazı illerde ise esnetilmesine karar verirdi. Bu karar kapsamında düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sadece tıpkı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılarak sadece 21.00 - 05.00 olarak değiştirildi. Pazar günü ise tıpkı önceki haftalarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağının devam edilmesi kararlaştırıldı.

antalya

ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Antalya, yüksek risk grubunda yer alıyor ve koronavirüs risk haritasında turuncu renk ile gösteriliyor. Yani Antalya'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

aksaray

AKSARAY'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Aksaray çok yüksek riskli 17 ilden birisi ve koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle gösteriliyor. Aksaray'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

amasya

AMASYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Amasya, kırmızı renkle gösterilen çok yüksek riskli illerden birisi. Amasya'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbest olacak; cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ardahan

ARDAHAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ardahan, yüksek riskli 22 ilden birisi. Haritada turuncu renk ile gösteriliyor. Ardahan'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderimİğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı antalya Amasya Aksaray Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasağı

İstanbul'da iğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da sokağa çıkma yasağı var mı?

En anlamlı şehit mesajları | Fotoğraflı, resimli ve farklı şehit mesajları

İşte en anlamlı şehit mesajları

Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca tutuklandılar

Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca tutuklandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.