Aksaray, Amasya, Antalya ve Ardahan'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Covid-19 salgını ile beraber Türkiye'de de vaka sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Bu artışlar sonucunda Kabine Toplantısı ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararlar doğrultusunda ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklama ile ise bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceği söylendi.
"Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge ile sokağa çıkma yasaklarının bazı illerde kaldırılmasına bazı illerde ise esnetilmesine karar verirdi. Bu karar kapsamında düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sadece tıpkı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılarak sadece 21.00 - 05.00 olarak değiştirildi. Pazar günü ise tıpkı önceki haftalarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağının devam edilmesi kararlaştırıldı.
Antalya, yüksek risk grubunda yer alıyor ve koronavirüs risk haritasında turuncu renk ile gösteriliyor. Yani Antalya'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Aksaray çok yüksek riskli 17 ilden birisi ve koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle gösteriliyor. Aksaray'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Amasya, kırmızı renkle gösterilen çok yüksek riskli illerden birisi. Amasya'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbest olacak; cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Ardahan, yüksek riskli 22 ilden birisi. Haritada turuncu renk ile gösteriliyor. Ardahan'da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.