Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer görevi devraldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer görevi Haluk Şahin Yazgı’dan devraldı. Aksaray’da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İlçe Seçim Kurulu, ardından İl Seçim Kurulu ve son olarak Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İtiraz sürelerinin tamamlanmasının ardından 45 bin 253 oy alarak Belediye Başkanı seçildiği kesinleşen AK Parti adayı Evren Dinçer bugün mazbatasını Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim İlker Akkaş’tan aldı. Daha sonra belediye önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı devir teslim törenine AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, teşkilat başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan önceki dönem belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı, 5 yılda bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yazgı, yeni belediye başkanına güçlü, sağlam ve iyi işler yapabilecek bir belediyeyi teslim etmenin haklı onurunu yaşadığını dile getirdi.

“Doğru olacağız, dürüşt olacağı”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti belediyeciliğini daha ilerilere, daha güzel yerlere taşımak için emek, çaba sarf edeceğini söyledi. Başkan Dinçer, "Doğru olacağız, dürüşt olacağız, Aksaray neye layık ise, nasıl yönetilmesi gerekiyorsa o şekilde yöneteceğiz. Yapacağımız hizmetlerde şeffaf olacağız. Yandaş, yanlı olmayacağız. Allah rızası için çalışacağız. Bunun için çaba, gayret sarf edeceğiz. Projelerimizi ayrıntılı şekilde zaten söyledik. Bundan sonraki süreçte de zaten birlikte olacağız, hep beraber olacağız, istişare ile karar alacağız, Aksaray neye layık ise, nasıl olması gerekiyor ise hizmetleri o şekilde getireceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer’e belediye rozeti taktı. Ardından makama geçen bir önceki dönem Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Evren Dinçer’e çiçek ve belediye mührü verdi.



