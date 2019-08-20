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Aksaray'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

FATİH Aksaray'da gece kulübüne gelen 7 şüpheli, çıkan tartışma sonucu içerideki kalabalığa ateş açtı.

Aksaray'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kamerada

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Aksaray'da gece kulübüne gelen 7 şüpheli, çıkan tartışma sonucu içerideki kalabalığa ateş açtı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şüpheliler polis ekiplerinin 2 ilde yaptığı operasyonla yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Olay, Aksaray'da bir gece kulübünde 16 Haziran'da saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübüne araç ve motosikletlerle gelen 7 kişi, tartıştıkları çalışanlar ile içerideki kalabalığa ateş açtılar. Gece kulübü çalışanı Recep Ö.(29) vurularak hayatını kaybetti. Gece kulübü sahibi Sinan Y.(37) ve oğlu olduğu öğrenilen Volkan Y.(20) ile içeride bulunan Ercan D.(20) yaralandı. Şüpheliler kaçarken geldikleri aracın bagajından çıkardıkları pompalı tüfekle dışarıdan da kulübe ateş ettiler.

2 AYRI İLDE YAPILAN OPERASYON SONUCU ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma sonrası şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden Tahir K.(35) Tekirdağ'da 16 Ağustos Cuma günü ekiplerin yaptığı operasyon sonucu yakalandı. Ekipler, hemen ardından İstanbul'da yaptığı operasyonla Zafer M.(19), Yusuf M.(24), Oğuzhan A.(25), Yunus T.(20), Samet Y.(19), Ramazan D.(19) isimli şüphelileri yakaladı. Polislerin yaptığı soruşmada yakalanan Tahir K.'nın 3 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grup iki motosiklet ve otomobille gece kulübünün önüne geliyor ve durdurdukları araçlarından iniyorlar. Birkaç kişinin karşıladığı grup gece kulübüne giriyor. Ardından bir kişi hızla dışarı çıkarak otomobilin bagajında bulunan silahlı alıp gece kulübüne doğru yürüyor. Olay sonrası gece kulübünden hızla çıkan grup, geldikleri otomobile binerek uzaklaşıyor. Gece kulübünün önünde bir grubun yaralanan kişi ile ilgilendikleri görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Aksaray'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kameradaAksaray'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kameradaAksaray'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kamerada

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