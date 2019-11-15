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Aksaray'da "torbacı" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

Aksaray'da "torbacı" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kentteki 10 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bektaş K. (27), Uğur Can D. (21), Mekan Ç. (26), Burak İ. (22) ve Murat M. (19), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray operasyon torbacı

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