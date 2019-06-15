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Aksaray'da YKS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

AKSARAY'da Yürkseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.

Aksaray'da YKS heyecanı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Yürkseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.
Üniversite adayları, yaklaşık 1 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyaların alınmadığı sınavda, öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerin metal tokaları, yüzük, kolye ve kemerler çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dualar okuyarak beklemeye başladı.

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Aksaray'da YKS heyecanıAksaray'da YKS heyecanı

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