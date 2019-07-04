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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı (2)- AKTUEL

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 41 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 41 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 57’nci kilometresinde meydana geldi. Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden Cizre Nuh İtimat firmasına ait Ömer Faruk Küni (36) yönetimindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan 41 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. FİRMA YETKİLİSİ: RÜZGARDAN DEVRİLDİ Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü. Özkan, "Otobüste 45-46 yolcu vardı. Biz otobüsün hemen arkasından gidiyorduk. Bölgede şiddetli rüzgar vardı. Otobüsün rüzgar nedeniyle devrildiğini düşünüyoruz" dedi. Araçta bulunan bir yolcu ise sürücünün uyukladığını iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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