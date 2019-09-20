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Aksaray'daki gece kulüplerine baskın: 4 polis gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

FATİH Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü polis toplam 21 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütünü takip etmeye başladı.  Polis ekipleri şüpheliler hakkında 2019 yılı Mart ayından bu yana yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelilerin kullandığı 22 ev ve 9 gece kulübünü takip altına aldı.    ÜST ÜSTE İKİ BASKIN  Organize ekipleri geçtiğimiz pazar günü ve bugün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)- FATİH Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü polis toplam 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütünü takip etmeye başladı.

Polis ekipleri şüpheliler hakkında 2019 yılı Mart ayından bu yana yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelilerin kullandığı 22 ev ve 9 gece kulübünü takip altına aldı.

ÜST ÜSTE İKİ BASKIN

Organize ekipleri geçtiğimiz pazar günü ve bugün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Organize polisleri 4'ü polis toplam 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda 3 tabanca, 28 mermi ele geçirdi.

40 YABANCI UYRUKLU KADINA İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında bulunan 40 yabancı uyruklu kadına vize ihlali ve çalışma izni olmadan sigortasız olarak çalışmaktan, 5 eğlence mekanına sigara kullandırmaktan, bir eğlence mekanına kumar oynanması için yer temin etmekten, bir mekana sahte ve ruhsatsız içkiden, aranması olan 2 kişi, sahte kimlik kullanan 1 kişi, sigara kullanan 10 kişi ve kumar oynayan 4 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı.

BASKINLARI ÖNCEDEN BİLDİRİYORLAR…

Gözaltına alınan Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde görevli 4 polisin mekanlara yapılacak baskınları önceden bilgisini verdiği, eğlence mekanlarının sahipleriyle ticari ilişkileri olduğu iddia edildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınacak 4'ü polis 21 şüpheli hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olamamakla beraber yardım sağlamak", "Rüşvet" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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