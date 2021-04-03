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  4. Aksaray’daki kayınpeder dehşetinde kayınpeder ve 4 şüpheli adliyede

Aksaray’daki kayınpeder dehşetinde kayınpeder ve 4 şüpheli adliyede

03.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldüren, 4 yeğenini de bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaralayan 89 yaşındaki adam Cemal Ç., Muammer, Mustafa, Süleyman Ç.

Aksaray’daki kayınpeder dehşetinde kayınpeder ve 4 şüpheli adliyede

Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldüren, 4 yeğenini de bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaralayan 89 yaşındaki adam Cemal Ç., Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. adliyeye sevk edildi.
Olay dün Laleli Mahallesi 4565 Sokak 10 numaralı ikamet önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınar (45) ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. (55) ve Gülsever E. (65) ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu. Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.’yi de bastonuyla darp ederek yaraladı. Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık görevlileri de yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Döndü Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan Süleyman Ç. ve Muammer Ç.’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bastonla darp edilen Mustafa Ç. ve Gülsever E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal Ç., Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. adliyeye sevk edildi.

Aksaray’daki kayınpeder dehşetinde kayınpeder ve 4 şüpheli adliyede

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