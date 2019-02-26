HABER

Akşener: Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 17:54 | Son Güncelleme

PAZARCI ESNAFINA ZİYARET  Düzce'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamidiye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnafı ziyaret edip, pazarcılarla sohbet etti.

Akşener: Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)

PAZARCI ESNAFINA ZİYARET
Düzce'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamidiye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnafı ziyaret edip, pazarcılarla sohbet etti. Akşener, simitçiden aldığı simitleri, pazar yerinde sohbet ettiği kişilere ikram etti. Akşener, para almak istemeyen simitçiye, "Benim kendi param. Bu para, bize de sana da uğur getirecek. Dua et" dedi. Meral Akşener, pazar yerinde alışveriş yapan kadınlara ise üzerinde İYİ Parti logosu olan şalları dağıttı.
İYİ Parti lideri Akşener, CHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret edip, Düzce'den ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Akşener: Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)Akşener: Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)Akşener: Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
Erdoğan: Avrupa Birliği samimi değilErdoğan: Avrupa Birliği samimi değil
Saruhan, İl Seçim Kurulunun kararını YSK’ya taşıyorSaruhan, İl Seçim Kurulunun kararını YSK’ya taşıyor

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

Bahçeli'den flaş açıklama: Yeni bir rejim bunalımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.