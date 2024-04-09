HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener ile görüşmesi soruldu, yanıtı dikkat çekti! Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni açıklama

Akşener ile görüşmesi soruldu, yanıtı dikkat çekti! Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni açıklama

09.04.2024 14:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olan Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Meral Akşener ile görüşmesi sorulan Dervişoğlu, "Partimizin yaşça büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm" dedi.

Akşener ile görüşmesi soruldu, yanıtı dikkat çekti! Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni açıklama

İYİ Partinin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır" mesajını verdi.

Dervişoğlu, partilerinin Ordu'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye teslim etmesinin ardından basın mensuplarının, İYİ Partinin 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

"PARTİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR"

Müsavat Dervişoğlu, adaylıkla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Genel Başkanın hayır duasını alacağını, bu sürecin geleneklere uygun biçimde sürdürülmesi açısından bunu önemli bulduğunu" söylediğini belirterek, "Ben ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır." şeklinde konuştu.

"AKŞENER'LE DE GÖRÜŞTÜM, ÖNEMLİ SİYASİ FİGÜRLERLE DE"

Dervişoğlu, adaylığını açıklama sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulup bulunmadığına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece genel başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum. Televizyonları izliyorum. Bunun üzerinden bir şeyler yapılıyor. Siz en küçük şey yaparken ailenizin büyüğüne bir aile ferdi olarak danışıyorsunuz da biz bu partinin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan, büyük emekler sarf eden insanlara görüşlerini sormayacak mıyız? Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Partimizin yaşça büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm."

RAKİPLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Fazla adayla kongreye gidilmesi bir sıkıntıya yol açar mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Görünen o. Böyle bir vahşi rekabet ortamı oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek, adaylarla da görüşmelerimiz olacak. Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler. Adımız zaten İYİ Parti, İYİ Partinin olduğu yerde kötülük olmaz. Endişeye mahal yok." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az farkla biten seçimden 1 hafta sonra bulundu! Suç duyurusunda bulunulduAz farkla biten seçimden 1 hafta sonra bulundu! Suç duyurusunda bulunuldu
'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı
Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor! Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Müsavat Dervişoğlu
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Erdoğan'dan enflasyon mesajı

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

Bahçeli'nin bayram mesajında 'Van' tepkisi: Mazbatanın verilmesi skandal

Bahçeli'nin bayram mesajında 'Van' tepkisi: Mazbatanın verilmesi skandal

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.