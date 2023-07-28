HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'in altılı masadan kalktığı süreci hatırlatan Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: 'Erdoğan ile ittifak yapacaklar'

Akşener'in altılı masadan kalktığı süreci hatırlatan Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: 'Erdoğan ile ittifak yapacaklar'

28.07.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim döneminde olduğu gibi sonrasında da adından sık sık söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gündeme damgasını vuracak bir iddia ortaya attı. İYİ Parti'nin CHP ile arasına mesafe koymaya çalıştığını belirten Özdağ, Akşener'in altılı masadan kalktığı süreci anımsatıp 'ittifak' iddiasını dile getirdi.

Akşener'in altılı masadan kalktığı süreci hatırlatan Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: 'Erdoğan ile ittifak yapacaklar'

Millet İttifakı'na evrilmeden önceki adıyla 'altılı masa'da cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde kriz yaşanmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmıştı. Akşener günler sonra geri döndü ve ittifakın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ümit Özdağ dikkat çeken bir çıkışa imza attı ve bu sürece değinip Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak yapacağı iddiasını üstüne basa basa ifade etti.

"ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDIKTAN SONRA AKŞENER İTTİFAK YAPAR"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Meral Akşener masadan kalkınca ben bir şey daha söyledim. 'Meral Akşener masaya dönerse de Erdoğan seçimi kazandıktan sonra masadan kalkar, Erdoğan ile ittifak yapar' dedim. Hala da söylediğimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Yapmadılar ama… siz Meral hanımın Erdoğan ile ittifak yapacağını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özdağ şöyle devam etti:

"BU SÜREÇ BAŞLADI"

"Evet, evet. Yerel seçimde mi ondan sonraki seçimde mi bilmiyorum ama şimdi bu süreç başladı. Ne diyor Meral Hanım? Son İYİ Parti divanından sonra şu açıklama yapılmış: ‘Biz CHP’nin yanında olduğumuz zaman kendimizi terör konusunda halka anlatamıyoruz.’ Çok güldüm, biliyor musunuz?

"BEN İYİ PARTİ'DEYKEN 'CHP İLE İTTİFAK YAPMAYALIM' DEDİM"

Çünkü ben bunu yazılı ve sözlü olarak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin divanında dakikalarca anlattım, İYİ Parti’de olduğum sırada. Dedim ki; 'Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayalım, tek başımıza girelim. Zaten AKP ve MHP yolları ayırdılar, Cumhur İttifakı sona erdi.' O dönem sona ermişti Cumhur İttifakı, açıklama yapmışlardı. 'Onlar ayrı girsin biz ayrı girelim, biz bir araya gelirsek HDP ilişkisinden dolayı bize HDP ile yan yana geldi suçlaması yapılır, bu büyük bir hata olur.' Bütün bunları söylememe rağmen 'Hayır, CHP ile bir araya gelelim' dediler.

"MERAL HANIMLA 3 DEFA KONUŞTUM, REDDETTİ"

Bir şey daha söyledim. Hiç olmazsa Kars ve Iğdır’da aday çıkarmayalım, MHP’yi desteklediğimizi söyleyelim, HDP almasın diye. Kars’ı kabul ettiremedim, Iğdır’da aday çıkartmamayı kabul ettirdim ama herhangi bir yeri desteklemeyelim demediler. Kars’ı HDP aldı. Belediye seçimlerinden sonra da Meral Hanımla Kars’ı 3 defa konuştum. 'Meral Hanım Kars’ta adayımızı geri çekelim, HDP kazanıyor' diye… Bunu reddetti, şahitleri de var. HDP kazandı Kars’ı.

"YAŞANANLARI DUYUNCA GÜLDÜM"

Şimdi bütün bunları yaşayan birisi olarak İYİ Parti’nin son divanında yaşananları duyunca güldüm. 5 sene sonra mı aklınız başınıza geldi? Şimdi milliyetçilik yapma zamanı son seçimlerden sonra. Kusura bakmayın, milliyetçilik Atatürk istek şarkısı değildir. Bu devletin kuruluş temelidir. Burada samimiyet görmüyorum.

thumbs_b_c_89abfd8e35fd797662b9ee8d8c08305a

'İSTANBUL VE ANKARA' TEKLİFİ

İstanbul ve Ankara’da aldılar ama o konuda da bir teklif getirdim ben: Biz İstanbul’da çok geç ve zayıf bir aday çıkartalım, seçmenimiz CHP’yi destekler. Ankara’da tam tersi; CHP çok geç ve kötü bir aday çıkartsın, onlar da bizi desteklesinler, bunu böyle çözelim. Özetle istedikten sonra politikada her şeye çözüm bulabilirsiniz.

"CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA FİNANSAL İLİŞKİLER OLUŞTU"

Şimdi ben İYİ Parti’deki bu gelişmeyi, CHP ile araya mesafe koyma yaklaşımlarını -hani hız tekneleri çok sert viraj alırlar da gemiler böyle geniş daireler çizerler- bu geniş dairenin bir parçası olarak görüyorum. Yeni keşfetmiş gibi davranıyorlar, yoksa bile bile yaptılar. Ama bu 5 sene içerisinde de çok girift ilişkiler oluştu CHP ile İYİ Parti arasında. İstanbul ve Ankara’da finansal ilişkiler oluştu onun yerine İYİ Parti bir başka şey koymadan, finansal bir getiri koymadan bu ilişkileri de kopartamaz onu da biliyorum. Peki bizim açımızdan mesele ne? Bizim açımızdan mesele Türkiye’de bir işgal yaşanıyor."

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında bombayı patlattı! "Hepsi MHP'de birleşecek"

Canlı yayında bombayı patlattı! "Hepsi MHP'de birleşecek"

 e-Devlet yoğunluğuna takıldılar! Binlerce mağdur var

e-Devlet yoğunluğuna takıldılar! Binlerce mağdur var

 Yeni maaş hesapları başladı! Emeklinin yüzde 32 zammı şimdiden cebinde gibi ama…

Yeni maaş hesapları başladı! Emeklinin yüzde 32 zammı şimdiden cebinde gibi ama…

 Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler: '15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm'

Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler: '15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm'

 Hamile kadına meydan dayağı, çocuğunu düşürdü: 'Seni öldürürüz, seni keseriz'

Hamile kadına meydan dayağı, çocuğunu düşürdü: 'Seni öldürürüz, seni keseriz'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu Akbelen'de! Bu sloganla karşılandıKılıçdaroğlu Akbelen'de! Bu sloganla karşılandı
Sokak ortasında güpegündüz dehşete düşüren anlar!Sokak ortasında güpegündüz dehşete düşüren anlar!
En büyük yılanlardan... O ilde görüntülendiEn büyük yılanlardan... O ilde görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Gizemli salgın! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de öldü

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.