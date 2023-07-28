Akşener'in altılı masadan kalktığı süreci hatırlatan Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: 'Erdoğan ile ittifak yapacaklar'

Millet İttifakı'na evrilmeden önceki adıyla 'altılı masa'da cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde kriz yaşanmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmıştı. Akşener günler sonra geri döndü ve ittifakın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ümit Özdağ dikkat çeken bir çıkışa imza attı ve bu sürece değinip Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak yapacağı iddiasını üstüne basa basa ifade etti.

"ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDIKTAN SONRA AKŞENER İTTİFAK YAPAR"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Meral Akşener masadan kalkınca ben bir şey daha söyledim. 'Meral Akşener masaya dönerse de Erdoğan seçimi kazandıktan sonra masadan kalkar, Erdoğan ile ittifak yapar' dedim. Hala da söylediğimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Yapmadılar ama… siz Meral hanımın Erdoğan ile ittifak yapacağını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özdağ şöyle devam etti:

"BU SÜREÇ BAŞLADI"

"Evet, evet. Yerel seçimde mi ondan sonraki seçimde mi bilmiyorum ama şimdi bu süreç başladı. Ne diyor Meral Hanım? Son İYİ Parti divanından sonra şu açıklama yapılmış: ‘Biz CHP’nin yanında olduğumuz zaman kendimizi terör konusunda halka anlatamıyoruz.’ Çok güldüm, biliyor musunuz?

"BEN İYİ PARTİ'DEYKEN 'CHP İLE İTTİFAK YAPMAYALIM' DEDİM"

Çünkü ben bunu yazılı ve sözlü olarak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin divanında dakikalarca anlattım, İYİ Parti’de olduğum sırada. Dedim ki; 'Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayalım, tek başımıza girelim. Zaten AKP ve MHP yolları ayırdılar, Cumhur İttifakı sona erdi.' O dönem sona ermişti Cumhur İttifakı, açıklama yapmışlardı. 'Onlar ayrı girsin biz ayrı girelim, biz bir araya gelirsek HDP ilişkisinden dolayı bize HDP ile yan yana geldi suçlaması yapılır, bu büyük bir hata olur.' Bütün bunları söylememe rağmen 'Hayır, CHP ile bir araya gelelim' dediler.

"MERAL HANIMLA 3 DEFA KONUŞTUM, REDDETTİ"

Bir şey daha söyledim. Hiç olmazsa Kars ve Iğdır’da aday çıkarmayalım, MHP’yi desteklediğimizi söyleyelim, HDP almasın diye. Kars’ı kabul ettiremedim, Iğdır’da aday çıkartmamayı kabul ettirdim ama herhangi bir yeri desteklemeyelim demediler. Kars’ı HDP aldı. Belediye seçimlerinden sonra da Meral Hanımla Kars’ı 3 defa konuştum. 'Meral Hanım Kars’ta adayımızı geri çekelim, HDP kazanıyor' diye… Bunu reddetti, şahitleri de var. HDP kazandı Kars’ı.

"YAŞANANLARI DUYUNCA GÜLDÜM"

Şimdi bütün bunları yaşayan birisi olarak İYİ Parti’nin son divanında yaşananları duyunca güldüm. 5 sene sonra mı aklınız başınıza geldi? Şimdi milliyetçilik yapma zamanı son seçimlerden sonra. Kusura bakmayın, milliyetçilik Atatürk istek şarkısı değildir. Bu devletin kuruluş temelidir. Burada samimiyet görmüyorum.

'İSTANBUL VE ANKARA' TEKLİFİ

İstanbul ve Ankara’da aldılar ama o konuda da bir teklif getirdim ben: Biz İstanbul’da çok geç ve zayıf bir aday çıkartalım, seçmenimiz CHP’yi destekler. Ankara’da tam tersi; CHP çok geç ve kötü bir aday çıkartsın, onlar da bizi desteklesinler, bunu böyle çözelim. Özetle istedikten sonra politikada her şeye çözüm bulabilirsiniz.

"CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA FİNANSAL İLİŞKİLER OLUŞTU"

Şimdi ben İYİ Parti’deki bu gelişmeyi, CHP ile araya mesafe koyma yaklaşımlarını -hani hız tekneleri çok sert viraj alırlar da gemiler böyle geniş daireler çizerler- bu geniş dairenin bir parçası olarak görüyorum. Yeni keşfetmiş gibi davranıyorlar, yoksa bile bile yaptılar. Ama bu 5 sene içerisinde de çok girift ilişkiler oluştu CHP ile İYİ Parti arasında. İstanbul ve Ankara’da finansal ilişkiler oluştu onun yerine İYİ Parti bir başka şey koymadan, finansal bir getiri koymadan bu ilişkileri de kopartamaz onu da biliyorum. Peki bizim açımızdan mesele ne? Bizim açımızdan mesele Türkiye’de bir işgal yaşanıyor."