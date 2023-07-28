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  4. Ersan Şen araya girip "Günün sonunda" diyerek açıkladı: Canlı yayında bomba 'Zafer Partisi ve İYİ Parti' iddiası! "Hepsi MHP'de birleşecek"

Ersan Şen araya girip "Günün sonunda" diyerek açıkladı: Canlı yayında bomba 'Zafer Partisi ve İYİ Parti' iddiası! "Hepsi MHP'de birleşecek"

28.07.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son seçimlerde de kaydedildiği üzere Türkiye'de önemli oranda seçmene sahip milliyetçi partiler hakkında ortaya ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti MHP'den ayrılan bir kadroyla kurulmuş, İYİ Parti'den de Ümit Özdağ liderliğinde bir grup ayrılıp Zafer Partisi'ni kurmuştu. Prof. Dr. Ersan Şen'in iddiası üç partiyle ilgili iddiası yeni bir gündem yarattı. MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi birleşecek mi?

Ersan Şen araya girip "Günün sonunda" diyerek açıkladı: Canlı yayında bomba 'Zafer Partisi ve İYİ Parti' iddiası! "Hepsi MHP'de birleşecek"

Geçmişte MHP çatısı altında birlikte siyaset yapan isimler son seçimlere farklı parti ve ittifaklar altında girdi. Eski MHP'li Sinan Oğan, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ilk turda rakip çıkıp ikinci turda destek verdi. ATA İttifakı'ndan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise son günlerde Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli seçim protokolüyle gündemde. İYİ Parti'nin ise Millet İttifakı partileriyle önümüzdeki seçimlerde iş birliği yapıp yapmayacağı merak konusu. Üç partinin birleşeceği iddiası gündemi hareketlendirdi.

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"İYİ PARTİ'DE 2 HAKİM FİKİR TARTIŞIYOR"

İYİ Parti'de dışarı yansımayan bir tartışma sürdüğünü öne süren gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranlarındaki açıklamasında söz konusu tartışmayı şöyle dile getirdi:

"İYİ Parti'de 2 hakim fikir var. 'Biz merkez sağ bir parti olalım. AK Parti ve MHP seçmenine doğru genişleyelim' ve 'Hayır 3. yol olalım. Milliyetçi karakterde bir parti olarak yolumuza devam edelim.' İYİ Parti'nin başkanlık divanında her iki görüşün de karşılığı var."

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"İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ MHP'DE BİRLEŞECEK"

Saymaz'ın bu sözleri üzerine "Sana yardımcı olayım" diye seslenerek araya giren Prof. Dr. Ersan Şen ise çok konuşulacak iddiasını açıkladı. Şen, İYİ Parti ve Zafer Partisi dahil tüm milliyetçi partilerin MHP'de birleşeceğini öne sürdü.

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"BUNUN ŞARTI" DİYEREK AÇIKLADI

Şen iddiasını şu sözlerle ifade etti:

"Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nde milliyetçi partiler bir araya gelecek. İYİ Parti, Zafer Partisi... Hepsi MHP'de birleşecek. Bunun şartı milliyetçilerin kavgayı, küslüğü bitirmesi. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde olur, başka liderlikte olur."

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Anahtar Kelimeler:
MHP İYİ Parti Zafer Partisi

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