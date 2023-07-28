Yurt dışından getirdiği telefonunu zamsız kaydettirmek isteyenler e-Devlet yoğunluğuna takıldı! Binlerce mağdur var

Ucuza getirme hayaliyle yurt dışından aldıkları telefonu Türkiye'de kayıt ettirmek isteyen vatandaşlar e-Devlet yoğunluğuna takıldı. IMEI numarasını almak isteyen tüketiciler sistem çökünce mağduriyet yaşadı.

BİR GECEDE 20 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Yurt dışından almanın daha kârlı olması nedeniyle birçok vatandaş telefonunu yakın ülkelerden alıp Türkiye'de kaydettiriyor. Bunun için ödenen bedel ise 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı.

Zam kararının ardından sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu, sistem kilitlendi. Fox Haber'in haberine göre; kayıt için tüketicilere tek gün süre verildi ama sistem bu yükü kaldıramadı.

Zamsız ücretten ödeme yapanlar e-Devlet çöktüğü için işlemini tamamlayamadı, binlerce kişi mağdur oldu.