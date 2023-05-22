HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener sahaya indi, o sloganı duyunca uyardı: "Bak bunlara lüzum yok, bunları susturun"

Akşener sahaya indi, o sloganı duyunca uyardı: "Bak bunlara lüzum yok, bunları susturun"

22.05.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 7 gün kala sahaya indi. İstanbul Yeşilköy'de vatandaşlarla tek tek konuşan Akşener, ikinci tur için destek istedi. Ziyareti sırasında slogan atan kalabalığa da bir uyarıda bulunan Akşener, "Bak bunlara lüzum yok yalnız. Bunları susturun" diye seslendi.

Akşener sahaya indi, o sloganı duyunca uyardı: "Bak bunlara lüzum yok, bunları susturun"

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur çalışmalarına İstanbul'da start veren İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Akşener, miting yapmama kararı almıştı. Kapı kapı dolaşarak, vatandaşları ikna etmeyi amaçlayan Akşener, çalışmalarına Yeşilköy'den başladı.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİLER AMA UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR"

Akşener, FOX TV'ye yaptığı açıklamada "Buradakilerin büyük çoğunluğu zaten ilk turda Millet İttifakı ve Kılıçadroğlu'na oy verdi. Ancak unuttukları bir şey var. Buralarda çalışanların oyları. Onun için geldim buraya" ifadelerini kullandı.

gfhgfjhf

"OY VERMEYENLERİ İKNA EDİN"

Vatandaşlara "Yakınlarınızdan, dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan Kemal bey için oy isteyin" diye seslenen Akşener, herkesin çevresine Kemal Bey için oy çağrısında bulunmasını söyledi.

DUYUNCA BÖYLE SESLENDİ: "BUNLARA LÜZUM YOK! BUNLARI SUSTURUN"

2

"Başbakan Meral" sloganları atan kalabalığa da bir uyarıda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Bak bunlara lüzum yok yalnız. Bunları susturun. Cumhurbaşkanı Kemal diye bağırsınlar" diye seslendi.

İlginizi Çekebilir

Saatler kala açıkladı: "Kararımız farklı olabilir"

Saatler kala açıkladı: "Kararımız farklı olabilir"

 "Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

 ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

 Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

 AK Parti'nin oyları neden düştü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

AK Parti'nin oyları neden düştü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saatler kala açıkladı: "Kararımız farklı olabilir"Saatler kala açıkladı: "Kararımız farklı olabilir"
'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"
Polislerin şark görevi bire düşüyor! Polislerin şark görevi bire düşüyor!
Anahtar Kelimeler:
seçim Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Saatler kala açıkladı: "Kararımız farklı olabilir"

Saatler kala açıkladı: "Kararımız farklı olabilir"

Merakla bekleniyordu! Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

Merakla bekleniyordu! Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

Şenol Güneş ateş püskürdü!

Şenol Güneş ateş püskürdü!

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.