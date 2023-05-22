Akşener sahaya indi, o sloganı duyunca uyardı: "Bak bunlara lüzum yok, bunları susturun"

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur çalışmalarına İstanbul'da start veren İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Akşener, miting yapmama kararı almıştı. Kapı kapı dolaşarak, vatandaşları ikna etmeyi amaçlayan Akşener, çalışmalarına Yeşilköy'den başladı.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİLER AMA UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR"

Akşener, FOX TV'ye yaptığı açıklamada "Buradakilerin büyük çoğunluğu zaten ilk turda Millet İttifakı ve Kılıçadroğlu'na oy verdi. Ancak unuttukları bir şey var. Buralarda çalışanların oyları. Onun için geldim buraya" ifadelerini kullandı.

"OY VERMEYENLERİ İKNA EDİN"

Vatandaşlara "Yakınlarınızdan, dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan Kemal bey için oy isteyin" diye seslenen Akşener, herkesin çevresine Kemal Bey için oy çağrısında bulunmasını söyledi.

DUYUNCA BÖYLE SESLENDİ: "BUNLARA LÜZUM YOK! BUNLARI SUSTURUN"

"Başbakan Meral" sloganları atan kalabalığa da bir uyarıda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Bak bunlara lüzum yok yalnız. Bunları susturun. Cumhurbaşkanı Kemal diye bağırsınlar" diye seslendi.



