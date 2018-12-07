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Akşener, şehit binbaşının ailesini ziyaret etti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 17:52 | Son Güncelleme

'SİYASİ PARTİLERDE EN ÇABUK TASFİYE OLANLAR KADINLAR' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit'te, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nce düzenlenen 'Eril siyasette kadın siyasetçi olmak' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

'SİYASİ PARTİLERDE EN ÇABUK TASFİYE OLANLAR KADINLAR' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit'te, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nce düzenlenen 'Eril siyasette kadın siyasetçi olmak' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Kadınların siyasi partilerden çok kolay tasfiye edildiğini savunan Akşener, "Milletvekili seçilen kadınların sayısı az; ama daha vahim bir şey var. Sayılar çoğalsa dahi siyasi partilerde en çabuk tasfiye olanlar yine kadınlar. Yani X partisinde kadın milletvekili sayısı artabilir; ama o kadınların 3 dönem, 4 dönem milletvekilliği görevini sürdürmesi konusunda kalıcılık söz konusu değildir. Her siyasi parti için söylüyorum bunu. O nedenle Meclis'te bununla ilgili bir hafıza yoktur" dedi. Partilerinde kadın kolları kurmadıklarını belirten Akşener, "İYİ Parti, bir kadın genel başkanın ve kadın mücadelesi içerisinden iyi, kötü çalışarak gelmiş bir hocanın kurduğu parti. Biz STK'larla kurduğumuz iş birliği neticesinde kadın kolları kurmadık. En büyük devrimimiz budur; ama bütün il ve ilçelerin ana kademe bir ilçe başkan yardımcısı veya il başkan yardımcısını kadın politikalarından sorumlu yaptık. Bunu ana kademenin içine koyduk. Yüzde 25 kadın kotası oluşturduk ve buna bütün illerde uyduk" diye konuştu. 'YETERİ KADAR KADIN VEKİL SEÇTİREMEDİĞİMİZ İÇİN MAHCUBUM' Partilerindeki kadın milletvekili sayısının azlığına değinen Meral Akşener, şunları söyledi: "Bizim temel sorunumuz, kadın milletvekili sayımızdaki azlıktır. Sebebi de şu; ben çok fazla olmasını arzu ederdim ama maalesef çok farklı bir oranla yola çıktık. Ama rüzgar değişti ve sonuç itibarıyla bizim için anketçilerin, saha araştırmacılarının öngördüğü sonucu alamadık. Bizim 3 ilimizde birinci sıradan kadın milletvekili adaylarımız vardı. Mesela Antalya'da 2 kadın milletvekili adayımız üst üsteydi. 6 milletvekili çıkar, diye gittiğimiz yerden 3 milletvekili çıktı. Dördüncü arkadaşımız bin 600 oyla kaybetti. İstanbul üçüncü bölgedeki arkadaşımız 2 bin oyla kaybetti. Uşak'ta iç bünyede tartışma çıktı. Hem genç kotasından hem de kadın kotasından çok harika bir kızımız vardı. İç bünyedeki itiş tepiş neticesinde olan o kıza oldu. Bugün aynı Uşak'ta belediye başkanlığı için başa güreşen bir siyasi partiyiz. Ama o arkadaşımızı teamülde bilerek, isteyerek, sandığa gömdü arkadaşlarımız; istedikleri bir erkek konmadığı için. Bunların hepsi yaşandı ve ben burada bütün kadınlara karşı şahsen mahcubum yeteri kadar kadın milletvekili seçtiremediğimiz için."

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