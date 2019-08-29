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Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 01:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden tarihçi Prof.

Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Türk tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde akşam saatlerine vefat eden Kafalı'nın ailesinı eve gelen yakınları yalnız bırakmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kafalı'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki evine gelerek aileye başsağlığı diledi. Akşener'e İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Adana Milletvekili İsmail Koncuk eşlik etti.
'KUTUP YILDIZIMIZI KAYBETTİK'
Akşener, taziye evi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçileri camiasının manevi hocasıdır. Hepimizin bir şekilde feyz aldığı bir insandır ama ben 4 yıl öğrencisi olmuş bir insanım. Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam, kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

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Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyaretiAkşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyaretiAkşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

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