Aksiyon filmlerini aratmayan hırsızlık vakası! Her satırı pes dedirtecek cinsten: Duvarları dele dele ilerlediler...

Bağcılar'da 29 Mart gecesi meydana gelen olayda şüpheliler binanın duvarında delik açarak önce kasap dükkanına girdi. Kasap dükkanında alçı hazırlayıp matkapla döviz bürosuna açılan beton duvarı delmeye çalışan hırsızların dükkanın camlarına da çöp poşeti gerdiği iddia edildi.

Şüpheliler, kasayı oksijen tüpü ile delmeye çalıştıkları sırada, darbe sensörlü alarm sistemi devreye girince soygunu gerçekleştiremeden beraberlerindeki malzemeleri de bırakıp kaçtı. Devreye giren alarm merkezi, sabah 07.00 sıralarında döviz bürosunun sahibine bilgi verdi. Gece saatlerinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler, saatlerce süren incelemenin ardından delilleri tek tek topladı. Öte yandan çevre sokaklarda bulunan tüm kameralar, tek tek incelemeye alındı. Kasap dükkanının sahipleri ise sabah işe geldiklerinde olayı fark etti. Kasap dükkanı sahibi Saim Bayır ve kardeşleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

"CAMLARIMA PERDELİK OLARAK ÇÖP POŞETİ KOYMUŞLAR"

Kasap dükkanının sahibi Saim Bayır, olayı anlatarak, "Cumartesi günü oldu. Arka tarafta dükkan var, dükkanın binasına giriyorlar. Benim arka tarafta bir balkon kısmım var, balkon kısmından giriyorlar, tekmeleyerek kırarak önce bu kısıma geliyorlar. Fayanslarımı kırıyorlar, sonra kasaya ulaşıyorlar. Mutfakta alçı hazırlıyorlar, alçıyı getirip betona sürüyorlar ve matkap ile delmeye çalışıyorlar. O esnada alarm çalıyor, alarm çalınca panikle kaçmaya çalışıyorlar, bütün malzemelerini bırakıp gidiyorlar. Saat 08.10 civarında dükkana girdik, camlarıma perdelik olarak çöp poşetlerini koymuşlar. Yapanlar bu işi iyi bilenler, dükkanımızı ve yan tarafı bilenler" dedi.

"İÇERİDE 5-6 SAATLİK BİR ZAMAN GEÇİRMİŞLER"

Döviz bürosunun ortağı Çağlar Kaya, "Bizim alarm sistemimiz darbe uyarısı veriyor. Saat 07.13'te bize uyarı geldi, kameradan kontrol ettik ama herhangi bir şey göremedik. İçeride hırsız beklerken kasanın arkasından girdikleri için bunu göremedik. Apar topar dükkana geldik. İçeride 5-6 saatlik bir zaman geçirmişler ve kaza kaza gelmişler. Çok şükür herhangi bir maddi hasarımız yok" dedi.

"OKSİJEN KAYNAKLARI VE ALÇI KULLANMIŞLAR"

Döviz bürosunun ortağı Fikret Kaya, "Buradan giriyorlar, kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Oksijen kaynakları, alçı kullanmışlar. Buradan apartman boşluğuna girmek için burayı deliyorlar. Buradan kasaba ulaşıyorlar" dedi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





