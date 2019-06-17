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Aktaş: “Turizmde uzun ince bir yoldayız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın turizm parametrelerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hanlar bölgesinden Tabakhaneler Sıcak Su bölgesine kadar her alanda farklı projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.Bursa’nın kültürel, tarihi, doğal ve sosyal zenginliğini ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtmak maksadıyla 2008 yılında valilik başkanlığında kurulan ve 2018 yılı Aralık ayında Büyükşehir Belediyesi himayesine geçen Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin genel kurulu Merinos AKKM’de yapıldı.

Aktaş: “Turizmde uzun ince bir yoldayız”

Bursa’nın turizm parametrelerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hanlar bölgesinden Tabakhaneler Sıcak Su bölgesine kadar her alanda farklı projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Bursa’nın kültürel, tarihi, doğal ve sosyal zenginliğini ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtmak maksadıyla 2008 yılında valilik başkanlığında kurulan ve 2018 yılı Aralık ayında Büyükşehir Belediyesi himayesine geçen Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin genel kurulu Merinos AKKM’de yapıldı. Birlik başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birinci başkan vekilliğine İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve ikinci başkanvekilliğine de Serhat Tosun oy birliğiyle seçildi. Zeynep Kurt ve Ayşegül Seyran’ın asil katip üyeliğe seçildiği kurulda, Ramazan Sert ve İsmail Fidan ise yedek katip üyeler oldu. İmdat Çav, Kağan Mehmet Usta, Serhat Tosun, Hanife Yetiş ve Murat Yıldırım’ın Encümen üyesi seçildiği Genel Kurulda, Plan Bütçe Komisyonu ise şu isimlerden oluştu: Şaban Fethi Yıldız, Nihat Arı, Yusuf Akbulut, Sevim Parlak, Ali Mersin.
Uzun ince bir yol
Genel kurulun ardından hem Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nde yeni dönemi hem de turizm alanında hayata geçirilecek projeleri değerlendiren Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın sanayi ve ihracat şehri olmasının yanında turizm parametreleri anlamında da çok önemli değerlere sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın Allah vergisi bir sürü güzelliğine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Ancak turizm anlamında tabir yerindeyse uzun ince bir yoldayız ve önemli çalışmalar yapılması gerekli. Birçok nirengi noktalarımız var ve hepsi tek tek sorgulanmalı. Hanlar Bölgesi’nden tarihi camilere, Uludağ’dan İznik’e, denizlerden diğer tarihi eserlerimize varana kadar bir sürü parametre var. Hanlar bölgesi ile ilgili olarak otoparktan aydınlatmaya, temizlikten güvenliğine kadar tüm detaylarıyla alakalı yapılacaklarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Turizm tanıtma Birliği, Bursa’yı dünyanın dört tarafına tanıtmakla alakalı kullandığımız bir araç. Kesinlikle doğru vuruşlar yapacağız. Bunun da etkilerini görüyoruz, rakamlar yükselmeye başladı. Şehre bir zenginlik dana katabilir miyiz? tek amacımız bu” diye konuştu.
Termalde ciddi çalışmalar
Birlik olarak, bir aracı olduklarını bu nedenle gittikleri yerlerde kendilerini değil Bursa’yı tanıttıklarını ifade eden Başkan Aktaş, otellerden acentelere, taksiciden restoran sahiplerine kadar konunun paydaşı olan herkesin turizm konusunda önemli sorumlulukları bulunduğunu kaydetti. Kimsenin Bursa’yı üzmeye, turizmi baltalamaya hakkı olmadığına dikkat çeken Başkan Aktaş, eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerine değindi.
Termal kaynakların en verimli şekilde kullanılması anlamında da önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Harmancık’ta sıcak su yetkisini kiralama yoluyla valilikten aldık. Oraya bir tesis düşünüyoruz. Gemlik’te devam eden bir tesis çalışmamız var. Takdir edersiniz ki tamamının özel sektör marifetiyle yapılması taraftarıyız. Tabakhaneler Sıcak Su bölgesi ile ilgili de görüştüğümüz iki firma vardı. O konuyla alakalı yeni bir sunum yapılacak. Mevcut projeleri kabul etmedik. Biz yüksek katlı yapı istemiyoruz, daha yatar mimari istediğimiz için biraz yavaş ilerliyor. Ancak kesinlikle yapılacak çünkü 130 dönüm alanı artık elde etmiş bulunuyoruz. Bu alanı biz yap-işlet-devret veya gelir ortaklığı gibi yöntemlerle yaptırabiliriz. Yapılış şekliyle ilgili takıntımız yok, yeter ki doğru ve iyi bir proje olsun. Biz burada alış veriş merkezi, hatta kliniği ile bir yaşam alanı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu projeyi şehrin dışa yansıyan yüzü olarak çok önemsiyoruz” dedi.

Aktaş: “Turizmde uzun ince bir yoldayız”

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