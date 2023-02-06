Akupunktur nedir, faydaları nelerdir? Akupunktur tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde de geçerliliğini koruyan ve çok eskiden beri kullanılan bazı alternatif tıp tedavileri bulunur. Vücuttaki enerji dolaşımını etkilediği bilinen tedavi yöntemleri arasında yer alan akupunktur, geleneksel bir alternatif tıp seçeneğidir. İnce ve çelik iğnelerle yapılan bu tedavi türünün bazı hastalıklara iyi geldiği bilinir. Uzman bir doktor önerisi olmadan yaptırılmaması gereken bir tedavi yöntemidir. Farklı bünyelerde farklı tepkilere sebep olabilir.

Akupunktur nedir?

Akupunktur ismi Latince "acus" ve "punctura" kelimelerinden türeyerek oluşmuştur. Latin dilinde "acus" iğne, "punctura" ise batırmak anlamına gelir. Türkçe karşılığı olarak da iğnelemek ifadesi kullanılır. Çin kültüründen gelen akupunktur, geleneksel bir alternatif tıp yöntemidir. Şifa verdiğine ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Modern tıp yöntemlerine olumsuz reaksiyonlar gösteren bünyelere alternatif tıp yöntemlerinden akupunktur yöntemi tavsiye edilir. Doğduğu ülke olan Çin’den gelen akupunktur zaman içinde tüm dünyada kullanılır hâle gelmiştir. Türkiye’de de bazı hastalıkların tedavisini desteklemek ya da direkt olarak hastalığa çare olarak kullanıldığı görülür. Klasik ya da teknolojik gelişmeler ile günümüzde uygulanan lazer ve elektro akupunktur yöntemleri de bulunur.

Akupunktur nasıl yapılır?

Akupunktur uygulamaları bu alanda uzman kişiler tarafından, doktor önerisine göre verilen seanslar doğrultusunda yapılır. Hastanın vücudundaki uygun olduğu tespit edilen bölgelere iğneler batırılarak sinirlerin harekete geçmesi şeklinde uygulanır. Çok ince iğneler ile yapılan akupunktur uygulaması ile var olan hastalıkların hızlı bir biçimde iyileşmesi hedeflenir. Ancak kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilecek olan olumsuz etkilerin olasılıkları sebebi ile doktor önerisi olmadan başvurulmaması gereken tedavi yöntemlerinden biridir.

Akupunktur tedavisi nasıl yapılır?

Vücudumuzda belirli yerlerde akupunktur noktaları bulunur. Bu akupunktur noktaları çeşitli rahatsızlıklara ve ağrılara iyi geldiği düşünülür. Hastanın akupunktur noktalarına uygulanan bu yöntem tüm vücuda ya da belli bölgelere uygulanabilir. Vücuttaki elektriğin iletimini de sağlayan ve hareketlendiren bir yöntemdir. Kulak akupunkturu olarak bilinen farklı bir akupunktur yöntemi de vardır. Akupunkturun kulağa uygulanmasının nedeni bu bölgenin mikrosistem olarak tanımlanmış olmasıdır. Bedendeki herhangi bir bölgede bulunan hastalığı kulağa uygulanan akupunktur iğneleri ile tedavi etme amacı ile kulak akupunkturu uygulaması yapılır.

Akupunktur faydaları nelerdir?

Her bünyeye göre değişiklik gösterebilecek olan akupunktur uygulamaları doktor önerisi ya da yönlendirmesi ile yaptırılmalıdır. Doktorların uygun gördüğü şekilde yapılan akupunktur uygulamaları hastalıklara göre şu durumlara faydalı olabilir:

Kronik olan ağrılar azalır: Uyarılan akupunktur noktaları ile vücudun sinir sistemini ve hormonları düzenlediği için salgılanan endorfin yaşanan ağrıların hafiflemesine yardımcı olduğu bilinir.

Uyarılan akupunktur noktaları ile vücudun sinir sistemini ve hormonları düzenlediği için salgılanan endorfin yaşanan ağrıların hafiflemesine yardımcı olduğu bilinir. Uyku sorunlarını gidererek düzenli bir uyku sağlar: Uygulama aracılığı ile kalp hızı ve metabolizma düzenlenir.

Uygulama aracılığı ile kalp hızı ve metabolizma düzenlenir. Depresyon ve türevi duygusal durumları düzeltir: Akupunktur iğneleri sayesinde vücuttaki endorfin ve seratonin salımı artar. Bu sayede uygulama yapılan kişilerin sinir sistemi düzenlenir ve kişi daha sakin hisseder.

Akupunktur iğneleri sayesinde vücuttaki endorfin ve seratonin salımı artar. Bu sayede uygulama yapılan kişilerin sinir sistemi düzenlenir ve kişi daha sakin hisseder. Ankisiyeteyi azaltır: Sadece insanlar değil hayvanlar üzerinde de etki ettiği bilinen akupunktur yöntemi doktor önerisi ile uygulandığı takdirde belirgin oranda bir ankisiyete azalması görülebilir.

Sadece insanlar değil hayvanlar üzerinde de etki ettiği bilinen akupunktur yöntemi doktor önerisi ile uygulandığı takdirde belirgin oranda bir ankisiyete azalması görülebilir. Kan basıncının düşmesine yardımcı olur: Özellikle stres nedeni ile yükselen kan basıncının düşmesini sağladığı ve stres hormonlarını azalttığı bilinir.

Özellikle stres nedeni ile yükselen kan basıncının düşmesini sağladığı ve stres hormonlarını azalttığı bilinir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar: Akupunktur iğneleri doğru bir uygulama ile yapılarak doğru bölgelere uygulandığında beyaz kan hücrelerinde artış sağlar. Bu sayede immun sistem harekete geçer ve bağışıklık sistemi güçlenir.

Akupunktur iğneleri doğru bir uygulama ile yapılarak doğru bölgelere uygulandığında beyaz kan hücrelerinde artış sağlar. Bu sayede immun sistem harekete geçer ve bağışıklık sistemi güçlenir. Kilo vermeye yardımcı olur: Kulak bölgesine uygulanan akupunktur yöntemi fazla kilolardan kurtulmayı sağlar. Uzman bir diyetisyenin onayı ile yapılacak olan akupunktur uygulaması sağlıklı bir yaşam biçimi ve diyet ile desteklendiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca yemeye olan aşırı ihtiyaç hissini ve yeme bozukluğunu azalttığı bilinir. Diyet yaparken hissedilen gerginliği en aza indirger.

Akupunktur yönteminin yan etkileri var mı

Bu alanda uzman kişiler tarafından ve doğru şekilde uygulanan akupunktur yöntemi her yaştan kişilere uygulanabilir. Ancak tüm uygulamalarda olduğu gibi akupunktur yöntemi için de bazı olası yan etkiler bulunur. Bu yan etkilerden bazıları şunlardır:

Bel ağrıları

Kireçlenme

Romatizmal ağrılar

Kusma ya da bulantı

Alerjik hastalıklar

Solunum sıkıntıları

Baş ağrısı ve migren

Dişlerde ağrı

Akupunktur ile zayıflama mümkün mü?

Bazı kişiler akupunktur yöntemini kilo vermek için kullanabilirler. Alanında uzman bir doktorun onayı ve yönlendirmesi bulunduğu takdirde akupunktur ile kilo vermek de mümkün olabilir. İnce iğneler, kilo vermek için akupunktur noktaları olarak belirlenen yerlere uygulanır. Bu uygulamanın kaç seans olacağı da kişinin bünyesi ve doktorunun önerdiği tedavi yöntemine göre düzenlenmektedir. İştahı azalttığı bilinen akupunktur yönteminin metabolizmayı düzenlediği ve bunlara bağlı olarak da kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Ancak tek başına akupunktur yöntemi yeterli olmayacaktır. Sağlıklı bir hayat düzeni ve kişiye özel beslenme şekli ile desteklenmelidir.

Akupunktur hangi hastalıkları tedavi eder?

İnsan bedeninde bulunan enerjiyi dengelediği bilinen akupunktur yönteminin yaşam kalitesini de arttırdığı bilinir. Özellikle bazı hastalıkların tedavisinde önerilen bir yöntemdir. Bu hastalıklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: