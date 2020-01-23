Akyaka'da depremlerin ardından korkutan görüntü!

Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel- git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi.

Akyaka'da deniz yine çekildi

İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı.

Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu belirtti.