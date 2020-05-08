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Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme! (Çakıcı ile Peker arasındaki sorun bitti mi?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 08:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı ile aralarında sorun olduğu iddia edilen Sedat Peker arasında sürpriz bir görüşme olduğu belirtildi.

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme! (Çakıcı ile Peker arasındaki sorun bitti mi?)

Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanan isimlerden birisi de Alaattin Çakıcı olmuş ve 16 Nisan'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye edilmişti.

Çakıcı'nın tahliyesi sonrası gözler, aralarında sorun olduğu belirtilen ve 8 ay önce Türkiye'den ayrılan Sedat Peker'e çevrilirken, Peker'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Peker, Çakıcı'yla ilgili "Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler" ifadelerini kullanmış ve evinin adresinin herkes tarafından da bilindiğini söylemişti.

ALAATTİN ÇAKICI-SEDAT PEKER GÖRÜŞMESİ

Bundan sonrası için ne olacağı merak edilirken, ikiliyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk "Çakıcı ve Peker cephesinde sürpriz gelişme" başlıklı yazısında Çakıcı ve Peker'in görüştüğünü yazdı.

ÇAKICI İLE PEKER ANLAŞTI MI?

İki tarafında dostu ve saygı duyduğu bir kişinin devreye girdiğini belirten Özürk, ikilinin telefonda uzun uzun konuştuğunu ve aralarındaki sorunu giderdiğini iddia etti.

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