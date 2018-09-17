Alaattin Çakıcı operasyonunda gözaltına alına doktorların ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında aralarında hastane yöneticilerinin de bulunduğu 23 doktor gözaltına alınmıştı. Doktorlardan 6’sı tutuklandı; diğerleri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tutuklanan doktorlar cezaevine gönderilirken soruşturmayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
BİRDEN FAZLA RAPOR VAR
Milliyet'ten Musa Kesler'in ulaştığı bilgilere göre soruşturma dosyasında birden fazla rapor var. Her birinin içinde farklı ifade ve detaylar yer alan bu raporların altında imzası bulunan doktorlar sorgulandı. Bazı doktorlar sahte veya usulsüz rapor hazırladıkları, raporun içeriğinde tıp tekniğine ve terminolojisine uygun olmayan ifadeler kullandıkları suçlamasını kabul etmediler.
Doktorlar sadece hazırlanan rapora imza attıklarını söyledi. Bazı doktorlar ise benzer raporların geçmişte de verildiğini vurgulayarak, uygun gördükleri için imzaladıklarını söyledi.
Doktorlardan bazılarının maddi menfaat temin ettiği iddiası da soruşturuluyor.
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