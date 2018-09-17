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Alaattin Çakıcı operasyonunda gözaltına alına doktorların ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Cezaevindeki Alaattin Çakıcı’ya “usüle ve tıp tekniğine uygun olmayan şekilde” rapor verdikleri suçlamalarıyla Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan doktorların ifadelerinden ilk detaylar ortaya çıktı. Doktorlardan bazıları ifadelerinde “Rapor hazırlamadım, sadece imza attım” derken bazıları da hazırlanan raporu ‘uygun’ gördüğü için imzaladığını söyledi.

Alaattin Çakıcı operasyonunda gözaltına alına doktorların ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında aralarında hastane yöneticilerinin de bulunduğu 23 doktor gözaltına alınmıştı. Doktorlardan 6’sı tutuklandı; diğerleri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tutuklanan doktorlar cezaevine gönderilirken soruşturmayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

BİRDEN FAZLA RAPOR VAR

Milliyet'ten Musa Kesler'in ulaştığı bilgilere göre soruşturma dosyasında birden fazla rapor var. Her birinin içinde farklı ifade ve detaylar yer alan bu raporların altında imzası bulunan doktorlar sorgulandı. Bazı doktorlar sahte veya usulsüz rapor hazırladıkları, raporun içeriğinde tıp tekniğine ve terminolojisine uygun olmayan ifadeler kullandıkları suçlamasını kabul etmediler.

Doktorlar sadece hazırlanan rapora imza attıklarını söyledi. Bazı doktorlar ise benzer raporların geçmişte de verildiğini vurgulayarak, uygun gördükleri için imzaladıklarını söyledi.

Doktorlardan bazılarının maddi menfaat temin ettiği iddiası da soruşturuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı doktor cezaevi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Evet sn.bahçeli 2 kelam etmeyecek misiniz bu konuyla ilgili....
1 binbasi 2 astsubay gelip zorla imzalatti derlerse ölürler
Gerek yok ki rapora. Bahçeli bi şekilde afı çıkarttırip kurtaracak çakıcıyı
bırakın gitsin artık uzadı bu mesele
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