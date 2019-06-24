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Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, denize açılan 6 kişilik ailenin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu.

Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, denize açılan 6 kişilik ailenin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen aile bireyleri, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaştı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Karakum sahili açıklarında meydana geldi. Ruhi Özgür (39) ve ailesi, kayık ile gezinti amaçlı denize açıldı. Özgür ailesinin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen 6 kişi, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaşabildi. Aileyi suda görenlerin ihbarıyla bölgeye, deniz polisleri ile Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kıyıya çıkan aileye tedbir amaçlı müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, batan kayık ise balıkçı ve dalgıçların yardımıyla kıyaya çekildi.
O ANLARI ANLATTI
Ailesi ve arkadaşları ile açıldıkları denizde, yanlarından geçen gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle kayıklarının su aldığını anlatan Ruhi Özgür, "Ailemle birlikte denize açıldık. Giderken dalga yoktu; ancak dönüşte çoğaldı. Yanımızdan gezi teknesi geçti. Onun da yaptığı dalga nedeniyle bulunduğumuz kayığın içi su aldı. Bir süre sonra batmaya başladık. Allah'tan can yeleğimiz vardı. Eşim, çocuklarım yüzme biliyordu; yüzerek kıyıya çıktık. Allah'ım beterinden korusun, çok şükür atlattık" diye konuştu.
Olayı gören Önder Dinçer ise "Kayık birden alabora oldu. Bağrışmaları duyduk ve gittik, baktık. İçindekiler yüzme biliyormuş. Tekne batmak üzereyken atladılar, kıyıya kadar yüzdüler" dedi.

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Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktıAlabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktıAlabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktıAlabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı

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