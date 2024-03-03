HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya'da feci kaza! Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Alanya'da feci kaza! Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

03.03.2024 22:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde takla atan otomobil karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Oğuzhan Y. (22) ve Buse K. (19) hayatını kaybetti, diğer araçlarda bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Alanya'da feci kaza! Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 17.00’de Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı, D-400 karayolunda meydana geldi. Oğuzhan Y. yönetimindeki otomobil, takla atarak refüjdeki korkuluk demirlerini aşıp, karşı şeritten gelen H.Ç. idaresindeki otomobil ile B.S. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Oğuzhan Y. ve Buse K., diğer otomobilin sürücüsü H.Ç. ve hafif ticari araçta bulunan T.Ç. ve M.Ç. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuzhan Y. ve Buse K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBIL-KARSI-SERIDE-GECEREK-2-ARACA-CA_20869

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp refüjde bulunan korkuluk demirlerini aşarak karşı şeride geçtiği görüldü.

OTOMOBIL-KARSI-SERIDE-GECEREK-2-ARACA-CA_20869 (2)

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Gerçek ise bambaşka çıktıYer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Gerçek ise bambaşka çıktı
Ümit Özdağ 'İlk kez duyacaksınız' diyerek açıkladı! "Şimdi Afganlılara da geçici sığınmacı hakkı vermek üzereler" Ümit Özdağ 'İlk kez duyacaksınız' diyerek açıkladı! "Şimdi Afganlılara da geçici sığınmacı hakkı vermek üzereler"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Alanya
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!

Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Enkazdan kurtarıldı, 1 yıl sonra dünya evine girdi!

Enkazdan kurtarıldı, 1 yıl sonra dünya evine girdi!

Korkunç olay! Önce silahla öldürdü sonra otomobili ile üzerinden geçti

Korkunç olay! Önce silahla öldürdü sonra otomobili ile üzerinden geçti

AK Partili eski vekilin 'Yeniden Refah' iddiası olay oldu! Canlı yayında açıklama geldi

AK Partili eski vekilin 'Yeniden Refah' iddiası olay oldu! Canlı yayında açıklama geldi

Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Gerçek ise bambaşka çıktı

Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Gerçek ise bambaşka çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.