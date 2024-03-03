Alanya'da feci kaza! Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 17.00’de Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı, D-400 karayolunda meydana geldi. Oğuzhan Y. yönetimindeki otomobil, takla atarak refüjdeki korkuluk demirlerini aşıp, karşı şeritten gelen H.Ç. idaresindeki otomobil ile B.S. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Oğuzhan Y. ve Buse K., diğer otomobilin sürücüsü H.Ç. ve hafif ticari araçta bulunan T.Ç. ve M.Ç. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuzhan Y. ve Buse K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp refüjde bulunan korkuluk demirlerini aşarak karşı şeride geçtiği görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





