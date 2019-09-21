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Alanya’da pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 00:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen fatura ödeme merkezine düzenlediği operasyonda, 3 adet pos cihazı, farkı kişilere ait 30 adet kredi ile bankamatik kartı, 80 bin TL ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan Ahsen İşhanı’ndaki bir fatura ödeme merkezinde pos tefeciliği yaparak yüklü miktarda kazanç elde ettiği bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Alanya’da pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen fatura ödeme merkezine düzenlediği operasyonda, 3 adet pos cihazı, farkı kişilere ait 30 adet kredi ile bankamatik kartı, 80 bin TL ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan Ahsen İşhanı’ndaki bir fatura ödeme merkezinde pos tefeciliği yaparak yüklü miktarda kazanç elde ettiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 3 adet post cihazı, farklı bankalarla kişilere ait 30 adet kredi ile bankamatik kartı, çok sayıda değişik meblağlarda pos cihazı slipleri ve 80 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili iş yerinde bulunan O.S., A.D., ve H.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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