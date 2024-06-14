Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış! Bakımevindeki gerçeği ortaya çıkaran müdür işinden oldu: "Dünya çapında skandal"

Kavacık'taki yaşlı bakımevi önce şiddet olayıyla, ardından Süreyya teyzenin 'Beni kurtar' yazılı yardım çığlığıyla gündeme gelmişti. Peş peşe yaşanan skandalların ardından şimdi de yeni iddialar gündeme geldi.

"BUNLAR YAŞLI, SANRI GÖRÜYORLARDIR DİYE ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Süreyya Sözer'in kendisini alması için oğluna yazdığı bu kağıdın altında Nurcan isimli bakımevi çalışanının başka hasta geldiği için kendisini avluya attığı notu yazılıydı.

Süreyya Sözer'in oğlu Serkan Sözer, olayla ilgili "Bunlar yaşlıdır, sanrıları vardır, gerçeği yansıtmıyor cümlesinin arkasına sığınmak suretiyle bu insanlara şiddet uyguluyorlar" diye konuştu.

BAKIMEVİNİN ESKİ MÜDÜRÜ SKANDALI DEŞİFRE ETTİ

Şok etkisi oluşturan bir başka iddia daha önce o bakımevinde kısa süre görev yapan eski müdürden geldi. Bakımevinin eski müdürü, atv Haber'in aktardığı iddiaya göre, görevde sadece 10 gün kaldı. 10 günün ardından iş akdi feshedildi. Bunun sebebi ise gördüğü birtakım belgeler. Belgelere göre o bakımevinin baş hemşiresi iddiaya göre ilkokul mezunuydu.

Yaşanan usulsüzlüğü bakımevi sahiplerine ilettikten sonra işinden olduğunu söyleyen eski müdür "Kendini 17 yıldır başhemşire olarak tanıtan Nurcan isimli şahsın ilkokul diplomalı bir temizlik görevlisi olduğunu ortaya çıkarınca işten çıkarıldığımı öğrendim" dedi.

HASTALARA, YAŞLILARA ENJEKSİYONU DA O YAPIYORMUŞ!

Eski müdür şu an başka bir şehirde benzer görevde olduğu için kimliğinin ortaya çıkmasını istemedi. Ancak hemşire, iddiaya göre, o dönem diploması olmamasına rağmen hastalara ve yaşlılara enjeksiyon işlemi de yapıyordu.

Bakımevinde kalan 24 sakinin ailelerini tek tek arayıp bilgilendirdiğini belirten eski müdür "Şok oldular, herkes çok sinirlendi. Nurcan başhemsire isimli kişiye diplomasının nerede olduğunu sorduğum zaman kendisi cevap veremedi, hiçbir şekilde diplomayı ortaya çıkaramadı" dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR SKANDAL"

İki yıl sonra diplomanın hala ortaya çıkmadığını kaydeden eski müdür, "Akılalmaz, büyük bir skandal bu, dünya çapında bir skandal." yorumunda bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





