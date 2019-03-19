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Alanya’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilere yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Alanya’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilere yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen 6 adrese bu sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, ‘haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek’ iddiasıyla aranan C.C., Ş.C., Y.K. ve R.A.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ve farklı kişilerin adına düzenlenmiş senet, çek ve sözleşme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Alanya’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

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