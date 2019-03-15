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Alaşehir'de Yeni Zelanda'daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:26 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alaşehir'de Yeni Zelanda'daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan açıklamada ise saldırı kınandı.
Alaşehir Pazar Camii'nde bugün ikindi namazı sonrasında, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak okudu.
Hz. Ali'nin "Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun" sözü ile açıklamasına başlayan Uçak, şunları söyledi:
"Bu sözü örnek alarak Yeni Zelanda'da yapılan zulme sessiz kalmamak için toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yönelik yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz şehit olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Öncelikle bu kalleşçe saldırı karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. İnançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yönelik yapılan bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha gösterdi. Teröristin yapmış olduğu saldırının ardından incelenen silahın üzerinde yazılan yazılardan da anlaşıldığı gibi geçmişten gelen bir kine maalesef ki hep birlikte acı bir şekilde şahit olduk. Savunmasız insanları katletmek, masum Müslüman kardeşlerimize camide katliamda bulunmak sadece barbarca, alçakça, korkakça ve kalleşçe bir eylemdir. Nerede ve kim tarafından hangi amaçla yapılırsa yapılsın, bu tür ırkçı terör saldırılarına karşı hep birlikte tek yürek olmalıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir Müslüman kardeşimizi yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Yeni Zelanda hükümetinin, bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve faillerinin bir an önce adalet önüne çıkaracağını umuyor, hükümetimizin bu hain katliamın takipçisi olacağına yürekten inanıyoruz. Son olarak bu insanlık dışı saldırıda hayatlarını kaybeden 49 Müslüman kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.
Açıklamanın ardından kalabalık dağıldı.

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Alaşehir'de Yeni Zelanda'daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındıAlaşehir'de Yeni Zelanda'daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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