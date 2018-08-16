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Albaraka Türk, 218. şubesini Erzincan'da açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, Erzincan’daki ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi - Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ: - "Müşterilerimize bireysel finansman, işletme finansmanı, finansal kiralama gibi hizmetler sunuyoruz. Erzincan'da da aynı anlayışla müşterilerimize bankacılık hizmetleri sunacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Erzincan’daki ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 218. şubesini Erzincan’da açtı.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşen Erzincan şubesi, Atatürk Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi'nde faaliyete geçti. Erzincan şubesinde, tüm bankacılık hizmetlerinin yanı sıra bireysel ve kurumsal müşterilere özel ürün ve hizmetler sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Erzincan’a hiç de uzak olmadıklarını, bu tarihi şehirde uzun yıllardır gerek kurumsal gerek bireysel müşterilerinin bulunduğunu, bu nedenle şube açılışından büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Altundağ, Albaraka Türk olarak cari ve katılım hesaplarında biriken fonu ticaret ve sanayi finansmanlarında işlettiklerini, elde ettikleri faizsiz kârı müşterileriyle paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize bireysel finansman, işletme finansmanı, finansal kiralama gibi hizmetler sunuyoruz. Erzincan’da da aynı anlayışla müşterilerimize bankacılık hizmetleri sunacağız. Bireysel Müşterilerimize Kârlı Hesap, Hac/Umre Birikim Hesabı, Çeyiz Hesabı, Konut Hesabı gibi katılma hesapları ile müşterilerimizin birikimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca, müşterilerimize EFT, havale, ödemeler, kiralık kasa, Western Union ve benzeri gibi alışılagelmiş tüm bankacılık işlemlerini de sunmaktayız.

Geçmişten günümüze çeşitli medeniyetler tarafından yönetilmiş Erzincan ilimize şube açma isteğimiz uzun zamandır bulunmaktaydı. Nitekim bu isteğimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde her ne kadar uzun yıllar fiziken var olamadıysak da Erzincan ilimizde yerleşik bireysel ve firma müşterilerimizin olduğunu belirtmek isteriz. Hem bu müşterilerimize yerinde hizmet vermek hem de Erzincanlı vatandaşlarımız için sunabileceğimiz alternatif çözüm önerileri şube açma isteğimizi oluşturmuştur. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda hanehalkının katılım bankacılığına büyük ilgi duyduğunu görmüş olmamız da şubemizi açmakta en önemli nedenlerimizin arasındadır. Bizler müşterilerimizin ihtiyaçlarını, içinde bulunduğu sektörün dinamiklerini, müşterilerimize ilişkin spesifik özellikleri, müşterimizin faaliyet, yatırım ve stratejilerini iyi anlamak ve bunlara uygun ürünler tavsiye ederek iş ortağı olmak için buradayız."

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