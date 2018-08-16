İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Erzincan’daki ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 218. şubesini Erzincan’da açtı.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşen Erzincan şubesi, Atatürk Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi'nde faaliyete geçti. Erzincan şubesinde, tüm bankacılık hizmetlerinin yanı sıra bireysel ve kurumsal müşterilere özel ürün ve hizmetler sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Erzincan’a hiç de uzak olmadıklarını, bu tarihi şehirde uzun yıllardır gerek kurumsal gerek bireysel müşterilerinin bulunduğunu, bu nedenle şube açılışından büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Altundağ, Albaraka Türk olarak cari ve katılım hesaplarında biriken fonu ticaret ve sanayi finansmanlarında işlettiklerini, elde ettikleri faizsiz kârı müşterileriyle paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize bireysel finansman, işletme finansmanı, finansal kiralama gibi hizmetler sunuyoruz. Erzincan’da da aynı anlayışla müşterilerimize bankacılık hizmetleri sunacağız. Bireysel Müşterilerimize Kârlı Hesap, Hac/Umre Birikim Hesabı, Çeyiz Hesabı, Konut Hesabı gibi katılma hesapları ile müşterilerimizin birikimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca, müşterilerimize EFT, havale, ödemeler, kiralık kasa, Western Union ve benzeri gibi alışılagelmiş tüm bankacılık işlemlerini de sunmaktayız.