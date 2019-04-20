HABER

"Aleko" Operasının prömiyeri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Sergey Rahmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan "Aleko" Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Rus besteci ve piyano virtüözü Sergey Rahmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan "Aleko" seyirciyle buluştu.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesinde AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Doğan Çelik, Aleko için yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmaya başladıklarını söyledi.

İzleyicinin çingenelerin yaşamından bir kesit bulacağını belirten Çelik, Rusça sahnelendiği için solistlerin yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını, son aşamada 3 ay önce de dekor, kostüm, koreografi gibi ön hazırlıkları yaptıklarını ve konsepti hazırladıklarını kaydetti.

Hikayenin içinde bir aşk hikayesi ve bir dram olduğunu belirten Çelik, İstanbul'da ilk kez sahnelenen operaya yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Eserin daha önce Fransa'da da sahnelendiğini anımsatan Çelik, "Biz klasik sahneledik. Dönemin Rus çingenelerini, dansları ve oyunuyla o bölgeyi insanlarımıza yaşatmaya çalıştık ve umarım bunu da sağladık. Uzun seneler oynayacağını düşündüğüm bir oyun." değerlendirmesinde bulundu.

Hande Soner Ürben ise oynadığı Zemfira karakterine ilişkin bilgi vererek, Aleko'nun Rahmaninov'un tamamlayabildiği 3 operasından biri olduğunu vurguladı.

İlk kez sahneledikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ürben, "Aleko, çingenelerin göçebe hayatlarına uygun özgürlükçü ruhlarını dans ve müzikle Rahmaninov'un bestesi ve Puşkin'in şiirleriyle anlatıyor." şeklinde konuştu.

Rusça orijinal dilinde sahnelenmesinin önemine dikkati çeken Ürben, "Rahmaninov benim çok etkilendiğim bir Rus besteci ve ilk defa Rahmaninov'un eserini seslendiriyorum. Benim için en önemli kıstas, eserin Türkçeye uyarlanmadan orijinal dilinde sahnelenmesi." dedi.

Operanın dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, koreografisini Nil Berkan, ışık tasarımını Taner Aydın üstlendi.

Doğan Çelik'in sahneye koyduğu eserde, Alper Göçeri, Muzaffer Soydan, Hande Soner Ürben, Göktuğ Alpaşar ve Nursel Dinler Yazman'ın arasında bulunduğu isimler rol aldı.

Rusça seslendirilen eserde, Rus genci Aleko'nun çingene kızı Zemfira'ya olan trajik aşkı konu ediliyor.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Berat Kandili'nde camiler doldu taştıBerat Kandili'nde camiler doldu taştı
Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar! Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleko Opera Prömiyer

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

3 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.