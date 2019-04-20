"Aleko" Operasının prömiyeri yapıldı

İSTANBUL (AA) - Rus besteci ve piyano virtüözü Sergey Rahmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan "Aleko" seyirciyle buluştu.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesinde AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Doğan Çelik, Aleko için yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmaya başladıklarını söyledi.

İzleyicinin çingenelerin yaşamından bir kesit bulacağını belirten Çelik, Rusça sahnelendiği için solistlerin yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını, son aşamada 3 ay önce de dekor, kostüm, koreografi gibi ön hazırlıkları yaptıklarını ve konsepti hazırladıklarını kaydetti.

Hikayenin içinde bir aşk hikayesi ve bir dram olduğunu belirten Çelik, İstanbul'da ilk kez sahnelenen operaya yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Eserin daha önce Fransa'da da sahnelendiğini anımsatan Çelik, "Biz klasik sahneledik. Dönemin Rus çingenelerini, dansları ve oyunuyla o bölgeyi insanlarımıza yaşatmaya çalıştık ve umarım bunu da sağladık. Uzun seneler oynayacağını düşündüğüm bir oyun." değerlendirmesinde bulundu.