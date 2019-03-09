"Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu" Büyükçekmece'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbullu sanatseverlerle bir araya geldi.

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan topluluk, Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda sahne aldı.

İBB Başkanı, aynı zamanda AK Parti Büyükçekmece Belediyesi Başkan Adayı Mevlüt Uysal, konsere gelen herkese teşekkür ederek, koronun dünyanın en önemli topluluklarından birisi olduğunu söyledi.

Uysal, 2019 Rusya ve Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde, İBB'nin davetlisi olarak topluluğu İstanbul'da ağırladıklarına işaret ederek, "Her İstanbul'a geldikleri zaman biletler günler öncesinden bitiyor. Bu sefer de öyle olacağını düşünerek İstanbul'da hem Avrupa hem de Asya kıtasında 4 konser düzenledik. Bu konserlerden ikisini ücretsiz olarak halkımıza açık." dedi.

Konsere gelen bazı dinleyicilerin yoğunluktan dışarıda kaldığını söyleyen Uysal, ayrıca bu konserlerin iki ülke arasında kültürel dostluğun başlangıcı olması temennisinde bulundu.