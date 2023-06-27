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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün evlendi, anne oldu! Son haline beğeni yağdı

27.06.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün gözlerden uzak yaşasa da sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Kısa süre önce Doktor Doğaç Ergezen ile evlenen güzel oyuncu anne oldu. Yağmur Ün'ün son halini görenler "Sanki hiç doğurmamış gibi fit" yorumlarında bulundu.

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün büyüdü. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün Doktor Doğaç Ergezen evlendikten sonra hamile olmasıyla gündeme gelmişti.

Düğünden kısa süre sonra doğum yapan Yağmur Ün kızına Su Diana adını verdi.

3 - Kopya

Alemin Kıralı'nda Ahsen'i Yağmur Ün sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu fit görünümüyle beğeni topluyor.

1 - Kopya

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Yağmur Ün'ün son halini görenler "Sanki hiç doğurmamış gibi fit", "Ne kadar duru bir güzellik", "Nasıl bu kadar fitsin" yorumlarında bulundu.

2 - Kopya

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Yağmur Ün sosyal medya Oyuncu

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