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Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in değişimi ağızları açık bıraktı! 'Nereden nereye...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 11:15
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Birsu Demir uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Komik halleri ile hafızalarda kalan Demir'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

MYNET-Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Alemin Kıralı dizinde hayat verdiği Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

OBEN

Komik halleri ile hafızalarda kalan Demir'in değişimini görenler gözlerine inanamıyor.

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YORUM YAĞIYOR

Gitgide güzelleşen Birsu Demir'in paylaşımlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü isme sosyal medyada; 'değişimin böylesi', 'nereden nereye', 'ama çok güzelsin', 'çok değiştin' gibi yorumlar yapılıyor.

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Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

BİRSU

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı.

birsu

Alemin Kralı isimli dizide hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir Alemin Kıralı dizisi
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